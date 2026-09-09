天宮課堂｜澳門學生與航天員對話感激動　期待澳門未來也有太空人

港產女太空人黎家盈駐留「天宮空間站」逾100日，今早（9日）聯同神舟二十三號兩位航天員朱揚柱及張志遠，與港澳學生進行「天地對話」，並講解太空生活及實時示範科學實驗。活動在黎家盈母校、荃灣公立何傳耀紀念中學禮堂舉行，有來自港澳地區的不同學校學生參與。



其間有澳門學生向航天員提問在神舟二十三號，有否新養的小動物，獲航天駕駛員張志遠回答，指太空艙內有四隻小鼠和八條斑馬魚。該學生對於能與太空人連線對話，事後表示心情激動，稱期待澳門未來也有太空人出征升空任務。



荃灣公立何傳耀紀念中學門外，貼滿天宮課堂的海報。（夏家朗攝）

荃灣公立何傳耀紀念中學門外，貼滿天宮課堂的海報。（夏家朗攝）

澳門學生期待澳門未來也有太空人能參與任務

澳門濠江中學學生洪羽熙對能參與天宮課堂感激動，因為對他來說，以往太空相關知識只是書本、影片上的東西，但今日看到這些知識真的運用在航天科技上，令他明白到原來這些知識並非只是概念，而是真的能運用出來。看到黎家盈的經歷，令他很期待澳門未來也有太空人能參與任務。

看到黎家盈的經歷，令澳門濠江中學學生洪羽熙（中）很期待澳門未來也有太空人能參與任務。（洪戩昊攝）

有學生問神舟二十三號上的小動物

其間洪羽熙有幸獲得機會向航天員發問，他選擇了問神舟二十三號上有沒有新養的小動物。他解釋，之前有同學問動物在太空有何變化，於是啟發了他問這條問題。他稱本身亦對動物在太空的變化感興趣，所以很高興獲太空人解答疑問。

洪羽熙選擇了問神舟二十三號上有沒有新養的小動物。（香港01直播截圖）

神舟二十三號航天駕駛員張志遠回答，太空艙內有四隻小鼠和八條斑馬魚。其中，小鼠表現很好，更繁衍了太空小鼠後代。

神舟二十三號航天駕駛員張志遠回答，船內有四隻小鼠和八條斑馬魚。（香港01直播截圖）

有學生問太空人訓練經歷

另一位澳門嘉諾撒聖心英文中學學生張詠雯則指，自己本身也對航天很感興趣，故渴望了解多點關於成為太空人的訓練，並問及黎家盈成功通過訓練的心路歷程。

澳門嘉諾撒聖心英文中學學生張詠雯（右二）渴望了解多點成為太空人的訓練。（洪戩昊攝）

張詠雯問黎家盈成功通過訓練的心路歷程。（香港01直播截圖）

黎家盈回答，最難忘是沙漠生存訓練，因為挑戰很大，測量到的地面溫度達攝氏70度。他們要在高溫、脫水及物資困乏的情況下照顧好自己，還有完成一系列的任務，過程相當艱苦，但亦十分難忘。