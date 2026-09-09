天宮課堂｜黎家盈示範無重力下打「水球乒乓波」、擰濕毛巾不滴水

首位港產太空人黎家盈執行太空任務約三個月，中國載人航天工程辦公室、香港和澳門特區政府今日（9日）合辦「天宮課堂．港澳專場」太空授課活動，由黎家盈、張志遠及朱楊柱三位航天員講解太空知識。



黎家盈示範數個無重力狀態下有趣現象，包括「水球乒乓波」，她用附有毛巾的乒乓波板擊打水珠，水珠觸碰到毛巾後，如同乒乓波般彈開。朱楊柱稱，這些現象背後其實暗藏流體力學以及材料科學的學問，他們希望透過演示，將抽象知識轉化可視的有趣現實，引發同學對科學的興趣。



黎家盈演示失重的有趣情況，當她用手擰濕毛巾，水沒有流下，而是依附毛巾表面，像一個手套一樣。（政府新聞網）

示範擰濕毛巾水會依附表面

黎家盈事範多個失重情況下的有趣現象，當她用力擰一塊濕毛巾，水不但沒有流下，反而依附毛巾表面。她解釋，因水的表面張力有阻擋作用。因此，他們在太空不會這樣擰毛巾，因為一不小心就會擰出很多小水珠，難以在艙內收拾，故正確做法是讓毛巾自然乾。

她又與朱楊柱演示「水球乒乓波」，二人先從水袋擠出一個小水珠，再用一個附有毛巾的乒乓波板擊球，水珠在觸碰到毛巾後，如同乒乓波般彈開。朱楊柱稱，這些現象背後其實暗藏流體力學以及材料科學的學問，他希望透過演示，將抽象知識轉化可視的有趣現實，引發同學對科學的興趣。

黎家盈及朱楊柱演示「水球乒乓波」，二人用附有毛巾的乒乓波板擊打水珠，水珠觸碰到毛巾後，如同乒乓波般彈開。（政府新聞網）

黎家盈及朱楊柱演示「水球乒乓波」，二人用附有毛巾的乒乓波板擊打水珠，水珠觸碰到毛巾後，如同乒乓波般彈開。（政府新聞網）

太空艙內種植薄荷、生菜

黎家盈又展示太空艙內的太空菜園，當中種植了薄荷，生菜，羽衣甘藍等蔬菜。她說，由於太空沒有泥土、太陽光照等植物生存環境，因此需要使用植物培養裝置，該裝置由栽培杯、照明及通風單元組成。她表示，當這些蔬菜長成，他們時會保留根部，使其得以持續生長，供應新鮮蔬菜。