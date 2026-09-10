一帶一路｜投資推廣署與津巴布韋交換備忘錄　合作促進雙向投資

投資推廣署與津巴布韋投資發展局（ZIDA）周三（9日）在政務司司長陳國基見證下，於第十一屆「一帶一路高峰論壇」活動中，交換有關經濟及投資協作的合作備忘錄。根據合作備忘錄，雙方將攜手合作，共同促進雙向投資、就投資環境與機遇交換資訊、分享投資推廣經驗，並為有意在兩地設立或擴展業務的企業提供協助。



2026年9月9日，在政務司司長陳國基（中）見證下，於第十一屆「一帶一路高峰論壇」活動中，投資推廣署署長劉凱旋（右）與津巴布韋投資發展局首席法律官Theresa Muchinguri（左）交換有關經濟及投資協作的合作備忘錄。（政府新聞處圖片）

劉凱旋：香港是非洲企業的理想跳板

代表交換合作備忘錄的投資推廣署署長劉凱旋表示，在「一帶一路」倡議下，香港正不斷深化與非洲及全球南方的聯繫，而津巴布韋是當中重要夥伴。香港憑藉獨特優勢，是非洲企業的理想跳板。透過是次合作備忘錄，投資推廣署與ZIDA的雙向大門得以開啓，協助津巴布韋企業拓展亞洲以至更廣闊市場。

ZIDA首席法律官Theresa Muchinguri表示，透過與投資推廣署簽署合作備忘錄，津巴布韋能更直接分享投資機遇、促進商業對接，並為有意投資津巴布韋的企業提供全面支援。

2026年9月8日，投資推廣署助理署長李淑菁（前排右）及津巴布韋投資發展局首席法律官Theresa Muchinguri（前排左）簽署合作備忘錄，推動兩地雙向投資。儀式由投資推廣署署長劉凱旋（後排右）及津巴布韋駐香港總領事Ellias Mutamba（後排左）見證。（政府新聞處圖片）

是次合作建基於投資推廣署與非洲企業日益緊密的合作關係。今年5月，投資推廣署助理署長李淑菁率領投資推廣署代表團前往南非及盧旺達，與當地非洲企業、行業組織及政府投資機構會面，並於基加利舉行的「非洲首席執行官論壇」參與高層交流。代表團訪問後，投資推廣署進而舉辦「非洲日」聯誼活動，進一步加強與在港非洲企業及機構等關係。