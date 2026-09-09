一帶一路高峰論壇｜李家超見多國政府高層　冀與各國加強經貿合作

第11屆「一帶一路高峰論壇」今日（9日）一連三日在港舉行。特首李家超在禮賓府與烏茲別克、烏拉圭、老撾、哈薩克等多國來港參與論壇的政府高層見面，歡迎他們率團訪港，雙方就共同關心的議題交流意見。



特首李家超（右九）今日在禮賓府與烏茲別克、烏拉圭、老撾、哈薩克等多國政府高層見面。（政府新聞處圖片）

李家超在禮賓府先後與烏茲別克總理阿卜杜拉．尼格馬托維奇．阿里波夫、烏拉圭副總統卡羅琳娜．科塞、老撾副總理沙倫賽．貢瑪西、哈薩克貿易和一體化部部長沙卡利耶夫、卡塔爾外貿事務國務大臣艾哈邁德會面。

李家超表示，香港是全球最具競爭力的經濟體之一，在「一國兩制」下擁有內聯外通的獨特優勢，將於本月公布《香港第一個五年規劃》，加速發掘經濟新增長點，積極發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，深化國際交往合作。

他指，香港會繼續擔當「一帶一路」功能平台，期望與各國共同合作，又指香港會繼續堅定支持自由貿易和多邊主義，持續擴展全球貿易網絡，並發揮好「引進來、走出去」的作用。

特首辦指，律政司司長林定國、財政司副司長黃偉綸、律政司副司長張國鈞、商務及經濟發展局局長丘應樺、教育局局長蔡若蓮、創新科技及工業局局長孫東、運輸及物流局局長陳美寶、文化體育及旅遊局局長羅淑佩和特首辦主任葉文娟等，亦有分別出席相關會面。