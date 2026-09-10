一帶一路｜廉署與摩洛哥、泰國交換備忘錄　合作反貪共建廉潔絲路

廉政公署周三（9日）於「一帶一路高峰論壇」舉行期間，與摩洛哥國家廉政、預防和打擊腐敗局，以及泰國公共部門反貪委員會交換已簽署的合作備忘錄。廉政專員胡英明稱，是次與兩國反貪機構簽署合作備忘錄，加強反貪資訊共享、舉辦培訓活動、推動聯合倡議，積極構建「一帶一路」領域的長遠反貪合作，共建廉潔絲路。



政務司司長陳國基（中）見證廉政專員胡英明（右）與摩洛哥國家廉政、預防和打擊腐敗局主席H.E. Mohamed Benalilou（左）進行合作備忘錄交換儀式。（廉政公署圖片）

政務司司長陳國基（中）見證廉政專員胡英明（右）與泰國公共部門反貪委員會秘書長Mr Bhumivisan Kasemsook（左）進行合作備忘錄交換儀式。（廉政公署圖片）

廉政專員胡英明及廉署首長級人員，周二（8日）與摩洛哥國家廉政、預防和打擊腐敗局主席H.E. Mohamed Benalilou舉行雙邊會議。雙方形容，簽署合作備忘錄標誌着重要的里程碑，進一步確立合作夥伴關係，期待以摩洛哥為平台，攜手促進非洲區域反貪協作，強化由廉署出任主席的國際反貪局聯合會在區內的影響力。廉署亦承諾分享成立香港國際廉政學院的經驗，全力協助摩洛哥國家廉政、預防和打擊腐敗局開設當地培訓設施。

合作備忘錄重點包括分享有關貪污及相關犯罪活動的訊息、交換有關犯罪手法及預防措施的資訊、舉辦培訓活動等。

廉政專員胡英明（左）與摩洛哥國家廉政、預防和打擊腐敗局主席H.E. Mohamed Benalilou（中）會面。（廉政公署圖片）

廉政專員胡英明及廉署首長級人員與摩洛哥國家廉政、預防和打擊腐敗局代表團舉行雙邊會議。（廉政公署圖片）

胡英明同日亦接見泰國公共部門反貪委員會秘書長Bhumivisan Kasemsook，並見證副廉政專員兼執行處首長丘樹春與Bhumivisan Kasemsook簽署合作備忘錄。雙方會面時提到，兩機構在反貪領域上早已有穩固的合作基礎。2024年香港國際廉政學院成立時，泰國公共部門反貪委員會全力支持；近年廉署更夥拍香港其他執法部門到泰國分享執法經驗，亦取得良好成果。

簽署合作備忘錄後，雙方期待透過舉辦培訓及能力建設課程，在執法、預防及教育領域上有更緊密合作和經驗交流，共同推動預防及打擊貪污工作。

自2024年至今，廉署已與不同國家的反貪機構或國際組織簽訂共14份合作備忘錄。

廉政專員胡英明（左）與泰國公共部門反貪委員會秘書長Mr Bhumivisan Kasemsook（右）會面。（廉政公署圖片）