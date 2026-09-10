一帶一路｜廉署與摩洛哥、泰國交換備忘錄　合作反貪共建廉潔絲路

撰文：蕭通
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廉政公署周三（9日）於「一帶一路高峰論壇」舉行期間，與摩洛哥國家廉政、預防和打擊腐敗局，以及泰國公共部門反貪委員會交換已簽署的合作備忘錄。廉政專員胡英明稱，是次與兩國反貪機構簽署合作備忘錄，加強反貪資訊共享、舉辦培訓活動、推動聯合倡議，積極構建「一帶一路」領域的長遠反貪合作，共建廉潔絲路。

政務司司長陳國基（中）見證廉政專員胡英明（右）與摩洛哥國家廉政、預防和打擊腐敗局主席H.E. Mohamed Benalilou（左）進行合作備忘錄交換儀式。（廉政公署圖片）
政務司司長陳國基（中）見證廉政專員胡英明（右）與泰國公共部門反貪委員會秘書長Mr Bhumivisan Kasemsook（左）進行合作備忘錄交換儀式。（廉政公署圖片）

廉政專員胡英明及廉署首長級人員，周二（8日）與摩洛哥國家廉政、預防和打擊腐敗局主席H.E. Mohamed Benalilou舉行雙邊會議。雙方形容，簽署合作備忘錄標誌着重要的里程碑，進一步確立合作夥伴關係，期待以摩洛哥為平台，攜手促進非洲區域反貪協作，強化由廉署出任主席的國際反貪局聯合會在區內的影響力。廉署亦承諾分享成立香港國際廉政學院的經驗，全力協助摩洛哥國家廉政、預防和打擊腐敗局開設當地培訓設施。

合作備忘錄重點包括分享有關貪污及相關犯罪活動的訊息、交換有關犯罪手法及預防措施的資訊、舉辦培訓活動等。

廉政專員胡英明（左）與摩洛哥國家廉政、預防和打擊腐敗局主席H.E. Mohamed Benalilou（中）會面。（廉政公署圖片）
廉政專員胡英明及廉署首長級人員與摩洛哥國家廉政、預防和打擊腐敗局代表團舉行雙邊會議。（廉政公署圖片）

胡英明同日亦接見泰國公共部門反貪委員會秘書長Bhumivisan Kasemsook，並見證副廉政專員兼執行處首長丘樹春與Bhumivisan Kasemsook簽署合作備忘錄。雙方會面時提到，兩機構在反貪領域上早已有穩固的合作基礎。2024年香港國際廉政學院成立時，泰國公共部門反貪委員會全力支持；近年廉署更夥拍香港其他執法部門到泰國分享執法經驗，亦取得良好成果。

簽署合作備忘錄後，雙方期待透過舉辦培訓及能力建設課程，在執法、預防及教育領域上有更緊密合作和經驗交流，共同推動預防及打擊貪污工作。

自2024年至今，廉署已與不同國家的反貪機構或國際組織簽訂共14份合作備忘錄。

廉政專員胡英明（左）與泰國公共部門反貪委員會秘書長Mr Bhumivisan Kasemsook（右）會面。（廉政公署圖片）
廉政專員胡英明及廉署首長級人員與泰國公共部門反貪委員會代表團舉行雙邊會議。（廉政公署圖片）
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