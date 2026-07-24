一帶一路｜央港聯席會議港府提12建議　涵蓋國際調解、內企出海

特區政府與國家發改委及相關中央部委今日（7月24日）在北京舉行支持香港全面參與和助力「一帶一路」建設聯席會議第九次會議，聚焦討論特區政府為進一步推進共建「一帶一路」向中央部委提請的十二項工作建議，以及特區政府未來參與和助力共建「一帶一路」的重點領域和主要工作，包括繼續開拓「一帶一路」新商機、促進「一帶一路」項目對接及參與、開展在新領域的務實合作，並持續推進全方位多領域互聯互通。



特區政府與國家發改委及相關中央部委，在北京舉行支持香港全面參與和助力「一帶一路」建設聯席會議第九次會議。（政府新聞處）

發改委及多個中央部委官員參加

出席會議的內地官員由發改委副主任周海兵帶領，包括發改委、中共中央港澳工作辦公室、最高人民法院、外交部、商務部、中國人民銀行、國務院國有資產監督管理委員會、國家金融監督管理總局、國家市場監督管理總局和中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室等的代表。

特區政府方面則由擔任融入國家發展大局督導組下「一帶一路」發展小組組長的律政司司長林定國率領，其他出席人員包括聯席會議港方召集人、商務及經濟發展局局長丘應樺，以及律政司、財經事務及庫務局、發展局、環境及生態局、文化體育及旅遊局、商經局轄下「一帶一路」辦公室、創新科技署、機電工程署和特區政府駐北京辦事處的代表。香港金融管理局及保險業監管局的代表亦有出席。

林定國： 香港五年規劃就深度參與「一帶一路」提出方向

林定國在會上表示，國家「十五五」規劃綱要支持香港深度參與高質量共建「一帶一路」。為了更善用香港在「一國兩制」下的獨特優勢，更好融入和服務國家發展大局，特區政府正就制定首份香港五年規劃進行公眾諮詢，並就深度參與高質量共建「一帶一路」提出方向，包括發揮香港國際金融、航運、貿易中心，國際航空樞紐及專業服務優勢，並匯聚資金、項目、人才、技術標準和專業服務，成為共建「一帶一路」的重要功能平台，以及「一帶一路」國家和企業的合作樞紐。

特區政府與國家發改委及相關中央部委在北京舉行支持香港全面參與和助力「一帶一路」建設聯席會議第九次會議，融入國家發展大局督導組下一帶一路發展小組組長、律政司司長林定國、聯席會議港方召集人、商務及經濟發展局局長丘應樺、財經事務及庫務局副局長陳浩濂和「一帶一路」專員何力治出席會議。（政府新聞處）

丘應樺則指出，特區政府一直致力推動全方位多領域的共建「一帶一路」工作，並匯報相關工作進展，包括締結更多自由貿易協定和投資協定、繼續跟進在沙特阿拉伯利雅得開設經濟貿易辦事處的計劃，以及積極推進內地企業出海專班的工作，協助內地企業經香港擴展業務至包括「一帶一路」國家在內的海外市場，全力推動香港與「一帶一路」國家的經貿關係。

會議聚焦討論特區政府為進一步推進共建「一帶一路」向中央部委提請的十二項工作建議，涵蓋國際調解、法律人才培訓、內地企業經香港出海、深化與「一帶一路」國家交流合作、建築產業、稅務、離岸人民幣業務、風險管理、綠色人才培訓、氫能發展，以及旅遊等範疇。聯席會議內地成員分別介紹了其所屬相關單位支持香港全面參與和助力「一帶一路」建設的有關工作情況，並對特區政府的工作建議作出回應。

港府與發改委2017年訂立「一帶一路」聯席會議機制

林定國在社交平台形容。，今日的會議為香港主動積極全面參與和助力「一帶一路」建設，指明更清晰的方向和路徑。他表示，特區政府會繼續鞏固香港在「一國兩制」下的獨特制度優勢，把握好國家發展的龐大機遇，加大力度深化與「一帶一路」國家和地區的交往合作，積極融入和服務國家大局，與中央攜手為建設造福世界的「發展路」和惠及各方的「幸福路」作出更大的貢獻。

2025年9月，香港特別行政區政府與香港貿發局合辦第十屆「一帶一路高峰論壇」，匯聚近100位「一帶一路」沿綫及相關國家和地區的政商領袖擔任演講嘉賓，吸引6,200名來自超過70個國家及地區的政商界翹楚參加。 （主辦方提供圖片）

特區政府與國家發改委在2017年簽署《國家發展和改革委員會與香港特別行政區政府關於支持香港全面參與和助力「一帶一路」建設的安排》，為香港全面參與和助力「一帶一路」建設提供方針和藍本，並建立聯席會議制度就相關事宜進行協商，每年召開至少一次會議。