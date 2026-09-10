醫委會改革｜醫委會稱業外委員如「陌生人」　倡保留緩刑處分

政府提出修例《醫生註冊條例》，包括改革醫委會組成及申訴處理機制。醫委會昨日向立法會相關法案委員會提交意見書，反對多個增加業外人士措施，又建議保留緩刑懲處，以處理不涉病人安全的違規個案。



政府提出修例《醫生註冊條例》，包括改革醫委會組成及申訴處理機制。(資料圖片)

根據《2026年醫生註冊（修訂）條例草案》，政府建議改革醫委會，醫生委員會維持24人，增加3名業外委員，為醫生以外的醫護專業人員，令業外委員增至11人，業外委員比例由25%增至31%。

形容業外委員如不熟醫委會功能 有不利影響

醫委會提交97頁意見書，當中形容三個新增委員如「陌生人」，如政府委任不熟悉醫委會角色和功能的人士，對醫委會會有不利影響，建議政府應委任註冊醫生，以達到更廣泛代表性。

醫生委員方面，數目維持24人，組成方面有變動，當中，政府建議增加基層醫療健康專員一席，委會對基層專員出任委員的「關聯性」存疑，稱醫委會職能非制定醫療衞生政策，而是處理註冊與規管醫生。而經業內選擇產生的醫生委員，由16人減至10人，且當選者要經政府再委任。醫委會關注醫委會遭削減代表席位。

政府亦要求選舉和提名必須選出或提名相當於所設席位3倍數目的人選。醫委會要求當局澄清，如有4席須經選舉產生，即須提名12人，但若果少於這個人數，投票可否繼續，並以投票數目反映代表性，以讓特首委任考慮；而特首會揀選多少人、會否全部不作委任。

醫委會倡保留緩刑 處理不涉病人安全違規醫生

修例草案又提到，申訴處理機制上，現時的初步偵訊委員會及研訊小組，將改名為「醫務調查組」和「醫務審裁團」，分別由5人組成，至少人3人為獨立審裁員，醫委會期望政府解釋，由初偵會過渡至「醫務調查組」期間的舊案處理，同時指如由業外人士出任副主席，則可能令「缺乏足夠醫學知識」人士主持會議，拖長處理時間。

另外，政府提出四級處分制，取消緩刑。醫委會建議保留緩刑，以處理不涉病人安全的違規個案，例如首次違規宣傳業務、干犯盜竊罪而被定罪個案等。醫委會認為，在此情況下，發出譴責被視為懲罰過輕，除名或暫停執業證明書則過於嚴苛。