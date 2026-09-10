有校長駕車送放學獎勵進步生　盼成績稍遜同學被看見、相信自己得

「老師，你可唔可以車埋我？」多年前學生一句不經意的說話，讓福建中學（小西灣）校長梁健文銘記於心。上學年，他為了鼓勵學生提升英文水平，決定在初中每級挑選一名英文成積進步最多的學生，駕車接送學生回家一次。事件發布到社交平台後獲廣泛流傳，大批網民稱讚。



梁健文受訪說，大部份學校獎勵計劃鼓勵名列前茅的學生，但成績較弱的學生同樣值得被關懷。他希望藉此提升學生自信心，令他們覺得被看得起，推動他們進步，「同學覺得自己得，比學多幾個英文更有用。」



福建中學（小西灣）黃同學去年中一上學期英文成績進步最多，校長梁健文送他返家作為獎勵。（校方提供）

福建中學（小西灣）的社交平台帳戶發布了一張合照：黃同學站在深色車輛旁靦腆地微笑，右手搭住左手前臂，身旁的校長竪起大姆指，笑起來眼睛瞇成一條線。該社交帳號僅二千人追蹤，帖文卻引起兩萬人讚好，更被轉載到不同社交平台，網民紛紛提起中學時期乘坐校長或教師私家車的經驗。

福建中學（小西灣）校長梁健文受訪說，沒料到帖文會引起廣泛關注，「如果能夠引起大家讚個同學，咁又幾好！」

校長盼提升學生自信心：「佢覺得佢自己得」

事源於上學年第一次學校測驗後，校長梁健文向全校同學承諾，英文科成績進步最多的初中生，將可由校長駕私家車接送回家一次，中一至中三各級挑選一名學生。梁說，留意到大部份學校獎勵計劃鼓勵成績名列前茅的學生，但成績較弱的中學生同樣值得被關懷和鼓勵，亦希望透過非物質和社會性獎勵，鼓勵學生提升學生英語水平。

意義不在於分數，意義在於佢覺得佢自己得。其實最想影響佢嘅自信心、佢覺得佢自己得，對佢將來係好有用，比學多幾個英文更有用，我希望佢有呢個感覺。 福建中學（小西灣）校長梁健文

消息公布後，他留意到學生比以往更加勤力讀書。他說最希望引起校園之間討論，「有時同學之間會問開始溫書未，對方可能會說要開始溫書，想坐校長車，這是一個social motivation、一個動力。獎品本身並非好有價值，但希望引起討論、（同學）有努力的目標，是大家互相鼓勵的過程。」

福建中學（小西灣）黃同學去年中一上學期英文成績進步最多，校長梁健文送他返家作為獎勵。（校方提供）

三人均進步十多分至四十多分

校方根據第一次測驗及考試進行比較，英文科成績升幅最多的學生將獲得「獎勵」。梁健文表示，去年已知道結果，三人均進步了十多分至四十多分，但由於學生忙於不同課外活動，雙方未能遷就時間，故延至今年學期初兌現承諾。

他數日前接載相中黃同學回家，形容黃十分健談，雖然語文科成績不算出色，但表達能力很好、亦很聰明，甚具潛質。他在言談間得知黃同學參與劇社，並鼓勵他多參加英語話劇表演，提升英文水平，「我好高興認識他」。

梁建文又說，為免單獨接載女同學惹來尷尬，他鼓勵學生邀請其他住在附近的同學一同乘坐私家車。他透露，昨日接載兩名學生回家，他們是插班生，表現害羞，其間嘗試了解他們的升學意願。

多年前學生戲稱「可唔可以車埋我」 萌生接載學生想法

為何萌生接載學生的想法？他透露是源於當年學生不經意的一句話。他憶述年輕當教師，放學時準備駕車回家，偶爾會聽到學生打趣道「老師，你可唔可以車埋我？」他開始思索，有時學生並非想要物質獎勵，反而教師的陪伴和讚賞更重要。

他認為，尤其對於正值青春期的初中生，接送他們回家的「獎勵」能推動他們進步。「佢覺得佢俾人睇得起，校長、老師睇得起佢，唔好因為學科成績麻麻地而忽略咗佢，呢個係最緊要。」

福建中學（小西灣）。（校方提供）

籲教師多肯定學生努力 培養學生自尊感

開學首星期，3日內發生7宗學童自殺事件，梁健文亦留意到新聞，感到傷感。他估計，學生或未能適應開學壓力。校方今年嘗試營造關懷的氛圍，並配合校方今年「關愛」主題，希望讓學生感受校園溫暖。他舉例，校方舉辦中一適應課程、社際運動比賽，亦鼓勵同學透過班務建立歸屬感。他提醒學生如遇到壓力，可向教師聊天、尋求支援；又寄語前線教師可多關懷學生，不論成績高低，亦可多肯定對方努力，培養學生自尊感。

被問今年會否延續接載學生回家的計劃？他表示仍在考慮當中，不能讓學生猜到獎勵形式，「如要吸引學生注意，要有新意，可能改做第二樣，例如校長同你飲茶。」他又說，不希望有學生為了領獎而故意考得差，所以要有變化。