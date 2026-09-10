《信報》創辦人林行止離世　曾撰寫政經評論　有香江第一健筆之稱

有香江第一健筆之稱的《信報》創辦人林行止（正名林山木）日前逝世。他生前長期主持報刊筆政，24年來每天在《信報》撰寫社論《政經短評》，分析評論香港及世界政經形勢。



《信報》創辦人林行止。(互聯網圖片)

正名林山木 1960年代加入《明報》 1973年創辦《信報財經新聞》

林山木採用林行止及史威德兩個筆名，他於1940年在內地出生及成長於在廣東省汕頭市澄海區出生和生活，曾就讀廣州旅汕學校和廣東汕頭華僑中學，有三名弟妹。由於受1950年代中國內地動盪的政治環境影響，他曾與家人流落街頭，直至在1960年代來港才得以過上穩定生活。他在1965年取得劍橋文學及工業學院經濟學學士學位。

香港大學在2009年第180屆學位頒授典禮頒發名譽社會科學博士予林行止，以表揚他在香港傳媒行業的貢獻。當時港大介紹，他在1960年代加入《明報》，其後在英國劍橋文學及工業學院攻讀經濟學；1969年回港後，參與籌辦《明報晚報》，主管該報及《明報》經濟版。他在1973年與妻子駱友梅及傳媒人羅治平創辦《信報財經新聞》，1977年創辦《信報財經月刊》。

香港大學在2009年第180屆學位頒授典禮頒發名譽社會科學博士予林行止，以表揚他在香港傳媒行業的貢獻。（港大圖片）

撰寫《政經短評》24年分析政經形勢獲得高度評價

林行止在1973至1996年間在《信報》撰寫社論「政經短評」，分析評論香港及世界政經形勢，其客觀和深入分析，加上個人洞察力，獲得高度評價，被譽為「香江第一健筆」。1997年起林行止轉寫《林行止專欄》，他其後將《信報》管理交棒給女兒林在山，但仍繼續撰寫專欄。

《林行止專欄》題材更見廣泛，又以深入淺出的方式，寫經濟理論，希望以有趣方式教育讀者。他多年的文章被收錄成書超過100本，於台灣、香港及內地發行。

林行止多年的文章被收錄成書超過100本，於台灣、香港及內地發行。(誠品網頁圖片)

先後分兩次將《信報》股份賣予李澤楷 2021年正式擱筆

電訊盈科主席李澤楷2006年8月以3,500萬美元購入《信報》五成股份，2014年9月購入《信報》全數股權。不過林行止其後仍有繼續撰寫《信報》專欄，直至2021年7月29日宣在擱筆，結束其專欄。

專欄最後一篇文章題為「在仍有自由之下作出的自由選擇」，他在專欄中說，在信報不同崗位工作了48年零27天，形容與讀者道別是「健康條件尚可，在大環境仍有選擇自由之下作出的自由選擇」。文章提到提到股市「長期而言」理應向上傾斜，不過世局已變，香港股市與這種趨勢脫鈎的可能性已漸顯露，與西方制度「失聯」，主因在於政府有形之手間接介入市場運作。

林行止2021年7月29日宣在擱筆，其《信報》專欄最後一篇文章題為「在仍有自由之下作出的自由選擇」。（資料圖片）

不過他指將港股跌勢歸咎於北京的政策干預，不完全能反映事實，因為當時適逢中美言文交惡升級至雙方「失聯」已非不可能的境地，加上印太地區彤雲密布的緊張局勢，對股市的影響似乎更大，在中美對立之勢日趨強烈之際，資金「逃」進長期而言必然上升的自由市場的可能性，大於一切，這完全反映在香港和內地股市弱勢盡呈，而華爾街股市不僅不為所累且反向上行上。