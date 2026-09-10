14歲少女涉與5男性交　寫明未成年想阻性交邀請　反有更多人詢問

14歲少女涉與5男非法性交案（HCCC94/2025），今（10日）在高等法院續審。事主出庭作供，控方並播放事主報案時的錄影會面，她透露曾與8男性交，並談及她使用社交媒體的經過。



事主X稱，她在10至11歲已開始使用交友程式，當時已有人問她：「搞唔搞嘢？」她後來在戶名加上「14歲」，以為明言她未成年，會減少這類要求，怎料反而更多人並問她是否有興趣性交。



14歲少女X今在高等法院作供，控方先播出她的會面錄影，並講述事經過。(葉志明攝)

5名被告全部否認控罪

戶名寫明14歲反更多人約性交

事主X在2023年6月報後警所作的會面錄影提到，她於10至11歲時已開始使用Heymandi。起初有人相約她外出，並問：「搞唔搞嘢？」她因此在Heymandi的帳戶名稱加上「14歲」，讓他人得知她的年紀，以為這樣便不會有人找她性交，怎料之後反而更多人約她性交。她便再加上「走甜」、「唔約」等字眼，並解釋「甜」代表「色情」。她又稱，她會和找她的人作普通閒談，之後會：「變咗甜。」即談及色情話題，並相約外出。

與地盤工人性交期間收母親電話

她又提及曾有8次性經驗，第一次發生在同年4月28日。她當天凌晨在Heymandi認識一名男子，之後在電話聊天。該男子自稱是地盤工人，約X放學後性交。X稱她不能到酒店，兩人最終到X居住大廈的後樓梯性交。性交期間，X收到母親的電話，查問X為何尚未回家。她掛線後繼續和該地盤工人性交。

五名被告：譚兆竣 （28歲，小學老師)、陳家明（33歲，地政主任）、吳啟正(24歲，工程實習生）、曹杰庭（31歲，消防員）和黃栢康（28歲，YouTuber)。他們各被控1項與16歲以下女童非法性交罪，和1項非禮罪；曹另涉1項未經同意下作出的肛交罪，黃則另渉2項襲擊他人致造成身體傷害罪，控罪發生於2023年5月3日至6月2日，女事主X案發時14歲。