新移民少年與14歲女友多次性交並肛交　官斥自私　但給機會判感化

內地新移民在就讀中學認識並成小情侶，期間多次性交，並曾肛交。只有14歲的女事主其後發現月經遲來，擔心懷孕而致電警方，從而揭發大他歲的男友非法性交。現年20歲的男生早前承認非法性交及肛交等罪（DCCC586/2026），案情透露，被告除了曾性交時無使用安全套外，他與女童肛交時見女方流血亦沒停止。



案件今（4日）在區域法院判刑。法官嚴舜儀斥被告沒進行保護措施便性交，並要求女事主食「事後丸」，斥其行為自私。考慮到被告的背景和年紀，判他感化18個月，並籲被告：「機會畀咗你，要好好改過。」被告回答：「明白。」



被告陳智濤，20歲，承認3項與年齡在16歲以下的女童非法性交，及1項與21歲以下女童作出肛交罪，指他於2024年1月至2025年1月，在粉嶺萃雲路永寧圍、天水圍屏山坑頭村、屯門業旺邨業和樓等地點，3度與女童X非法性交；另於2024年4月在粉嶺萃雲路永寧圍內與X肛交，X案發時約14至15歲。

被告陳智濤在區域法院認罪被判感化令。(黃浩謙攝)

被告學業成績差但操行良好

法庭早前為被告索取勞教中心、教導所、感化等報告。法官嚴舜儀今引述被告背景，其父母是中港婚姻，父親幾年前在內地坐監後沒回港，被告2018年來港與母親同住，一家依靠綜援維生。感化官指，被告的父母未有給予足夠和適時的管教，被告學業成績差，曾想過輕生。其操行良好，完成中六課程後修讀文憑。

母親指被告有懺悔晚上偷偷地哭

被告承認守法儀式薄弱，控制力不足，他明白濫用了與女童的不對等關係，向女童及其家人道歉。青少年罪犯評估專案小組認為可給被告機會。被告母親的求情信指，被告為事件懺悔，晚上偷偷地哭，相信兒子已知錯。辯方指被告案發時處於身心發展階段，他一時衝動犯案，他有深切反省。

官斥被告不作安全措施行為自私

嚴官指，案件有一定嚴重性，被告案發時已18歲，X只有14歲，兩人在沒保護措施下性交，即使X過程中流血被告仍沒停止，亦令X有懷孕風險。被告事後只叫X食「事後丸」，罔顧X的身體健康，行為自私。嚴官稱考慮到被告的背景和年紀，加上有家人支持，判他18個月感化令。