14歲少女涉與5男性交　失手機報警　揭曾遭不同意肛交拖行及拳打

14歲少女失手機報警，被揭她涉曾與多男性交，其中5男，包括有教師、消防員及Youtuber等，被控非法性交等13罪，案件（HCCC94/2025）今（9日）在高等法院開審。



控方開案陳詞指，少女與母到警署報警時，警員見少女手臂有瘀㾗，向少女查問下，她透露曾遭與她性交的男人打。警方調查經後發現，一名YouTuber被告涉曾向少女手臂揮拳；另一名消防員被告，涉曾在少女不同意下肛交；另有教師被告，涉曾用帶箍著少女，並把她拖行。



5被告均涉非法性交及非禮

5名被告：譚兆竣（28歲，小學老師)、陳家明（33歲，地政主任）、吳啟正(24歲，工程實習生）、曹杰庭（31歲，消防員）和黃栢康（28歲，YouTuber)。他們各被控1項與16歲以下女童非法性交，及1項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪。控罪指5人在2023年5月3日至6月2日，分別在荃灣或葵涌的酒店房，或在荃灣福來邨某室，和女童X非法性交，和向X作出嚴重猥褻行為。

首被告譚兆竣，他被捕時報稱教師。(朱棨新攝)

次被告陳家明，被捕時報稱地政主任。(朱棨新攝)

第三被告吳啟正，被捕時報稱工程實習生。(朱棨新攝)

第四被告曹杰正，被捕時報稱消防員。(朱棨新攝)

第五被告黃栢康，他另涉兩項襲擊罪。(資料圖片)

曹另涉未經同意下肛交罪

曹杰庭另被控1項未經同意下作出的肛交，指他同年5月29日，在葵涌旭逸酒店某房與X作出肛交，X並不同意；黃栢康被控2項襲擊他人致造成身體傷害罪，指他同年6月2日，在荃灣絲麗酒店某房和升降機內襲擊X。

警見X手上瘀痕最初懷疑是虐兒

控方開案陳詞，女事主X案發時14歳，就讀中三。她曾把手機給予一名陌生人以安裝軟件，惟該陌生人未有歸還。X把此事告知母親後，二人於2023年6月4日前往報警。警員見X手臂有瘀㾗，懷疑有虐兒事件，向X查問。X稱在報警前1、2天，曾和一名男子性交，並指該男子曾打她。

X用走甜作網名仍有不少人聯絡

警方進一步調查發現，X透過手機程式Heymandi和他人聊天，之後他們會轉至Telegram繼續閒談。X在Heymandi的帳戶名稱有「走甜」字眼，意指不發生性行為，然而仍有不少人透過Heymandi聯絡X，X亦有和他人外出。

X曾與8人性交3人不涉本案

她在2023年4月28日至6月2日之間，共8次和他人性交。其中三人不涉是次審訊，包括X於4月28日在一棟大廈的後樓梯，第一次和他人性交。此外，她於5月10月在一楝工業大廈和另一男子性交，該男子給予X一枝粉紅色的自慰棒，警方其後在X住所找到該自慰棒。

5人均有與X性交4人曾口交

至於本案5名被告，他們分別和X性交，其中任消防員的曹杰庭，另涉未經同意下和X肛交。眾被告被控向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，指X替他們口交，其中譚兆竣、陳家明、吳啟正和曹杰庭在X口內射精。

X指吳聲稱可替她補習

此外，吳啟正被控於同年5月27日，在荃灣福來邨某室和X性交等。控方指，該單位是吳的住所。X指吳自稱是科大三年級生，可替X補習。吳被捕後，在警誡下稱：「我知道佢係細個16歲，不過佢願意。」

片段見X身穿校服上酒店

庭上播放多條閉路電視片，其中一段片顯示被告黃栢康，涉在酒店升降機內向X的手臂揮拳兩次。控方播放任教師的譚兆竣的片段時，指X前往酒店房間時身穿校服。

教師被告家中有粉紅色手扣

所有被告於同年6月19日被捕，警方在譚兆竣的住所內有一條帶，X指譚用該帶箍著她，在酒店房間內拖X行走。警方亦在譚的住所內發現避孕套和一個粉紅色手扣。