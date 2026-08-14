少女與男友性交後擔心懷孕　報警求助　揭男友除非法性交亦曾肛交

兩名內地來港的少男少女，在同一中學就讀而互相認識，並成為情侶，18歲的男生涉多番與14歲的女生性交，並曾在未使用潤滑劑及安全套下，與女方肛交，並令她出血。他亦多次在未使用安全套下與女方性交，女方後因擔心懷孕而報警求助。



現已20歲的男被告，今(14日)在區域法院承認3項非法性交，及1項非法肛交罪名(DCCC 586/2026)，法官嚴舜儀將案件押後至9月4日，以為被告索取勞教中心、教導所、感化官等報告，被告期間須還押。



被告陳智濤，20歲，承認3項與年齡在16歲以下的女童非法性交及1項與21歲以下女童作出肛交罪，指他於2024年1月至2025年1月，在粉嶺萃雲路永寧圍、天水圍屏山坑頭村、屯門業旺邨業和樓等地點，3度與女童X非法性交；另於2024年4月在粉嶺萃雲路永寧圍內與X肛交，X案發時約14至15歲。被告今在庭上需普通話傳譯協助。

被告陳智濤在區域法院認非法性交及非法肛交等4罪。(黃浩謙攝)

事主與被告是中學同學

案情指，女事主X案發時14歲，她與當時18歲被告就讀同一中學，二人於2024年1月成為情侶後，X前往被告於粉嶺永寧圍的住所，X在被告要求下，二人在浴室內性交，被告沒有使用安全套，這是X的首次性行為，她覺下體腫痛，歷時少於1小時。

被告沒使用潤滑劑下與X肛交

同年4月，被告與X再在被告粉嶺住所性交，被告並要求與X肛交，X起初拒絕，惟最終仍有進行，歷時約30分鐘，被告沒有使用安全套及潤滑劑，X在過程中有流血，但被告沒有停止，並有在X的體外射精。

被告曾建議X用緊急避孕藥

在同年某日，被告放學後到X天水圍的家，該次有使用安全套。2025年1月，被告購買兩個避孕套到屯門一單位與X性交，期間有使用安全套，之後二人到浴室性交時沒有用安全套，被告隨後建議X服用緊急避孕藥。

X擔心懷孕報警求助

該次性交後約一個月，X擔心懷孕而報警求助，病理科醫生為X檢驗，發現她的處女膜完全撕裂，有插入性創傷，與性交情況吻合。警方同月拘捕被告，被告在警誡下保持緘默。警方在二人的手機，發現被告曾2024年12月問X有否來經，X表示感到頭暈及噁心，或許懷孕。

辯方指兩人因投契成情侶 因警方介入而分手

辯方呈上書面求情，指被告與X均是內地來港，兩人因投契而發展成情侶，惟二人的關係，隨著警方介入而中止。法官嚴舜儀擔心事主情況，控方回應指X母透露X的心情已平復。