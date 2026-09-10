廉署起訴港交所前副總裁湯寶衡　涉貪污調查無交210萬元財產資料

港交所前副總裁湯寶衡早前在廉署一宗貪污調查中，不遵照廉署根據《防止賄賂條例》獲法庭命令而發出的通知書，就其個人財產等資料提交法定聲明，涉及30筆共逾210萬元存入其銀行帳戶的現金款項。他昨日（9日）遭廉政公署落案起訴，獲准保釋，明日（11日）在東區裁判法院答辯。



廉政公署。（資料圖片）

廉署要求就擁有或管有的財產提交法定聲明

39歲港交所前副總裁湯寶衡，被控一項不遵照根據《防止賄賂條例》第14(1)條所發出的通知書辦理罪名，違反《防止賄賂條例》第14(4)條。

廉署於2025年9月底，就一宗貪污調查向湯寶衡送達通知書，要求他提交法定聲明，列明包括他在通知書日期前三年內所擁有或管有的財產。法定聲明提交日期應湯寶衡申請，延至2026年3月。

涉及30筆、共逾210萬元存入銀行帳戶現金款項

控罪指，湯寶衡涉嫌於2026年3月12日，無合理辯解而忽略或不遵照通知書的條款辦理。他涉嫌未能向廉署提供所需資料，涉及30筆共逾210萬元存入其銀行帳戶的現金款項。

根據《防止賄賂條例》第14條，若廉署調查人員有合理理由懷疑任何人士觸犯貪污罪行，可向高等法院原訟法庭提出申請，發出通知書要求有關人士提交法定聲明，列明其財產、開支及法律責任等資料。任何人士如不遵照通知書辦理，可能會觸犯有關條例。