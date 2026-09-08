廉署控AlipayHK營運公司兩僱員及其妻　涉瞞利益衝突騙取合約獲利

兩名電子錢包公司僱員涉嫌蓄意隱瞞利益衝突，出資及經營一家應用程式開發商，並安排兩人的配偶擔任該開發商董事。該兩人亦利用職權詐騙及誘使公司將一項應用程式開發合約，外判予該開發商，從中謀取私利。廉署今日（8日）落案起訴四人串謀詐騙，目前獲准保釋，周四（10日）在東區裁判法院答辯。



廉政公署(資料圖片)

四名被告分別為李鎮宇(46歲)，Alipay Payment Services （HK） Limited （APSHK）時任高級業務發展專家；梁健恩(44歲)，APSHK時任高級業務發展經理；以及李鎮宇的妻子梁嘉莉(43歲)；梁健恩的妻子孫青(40歲)。他們被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。

螞蟻科技集團的子公司APSHK在香港營運電子錢包AlipayHK。螞蟻集團及APSHK訂立了明確準則，禁止僱員經營或投資與公司有業務往來的外判技術開發商，並要求僱員須向公司申報利益衝突。

案發時，李鎮宇及梁健恩負責開發及管理AlipayHK內的小程式。李鎮宇於2022年底安排香港域加科技成為「醫健約」小程式的外判技術開發商。該項小程式讓用戶可透過AlipayHK向醫療機構預約接種疫苗和健康檢查，以及支付相關費用。

控罪指四名被告涉嫌於2022年11月至2025年6月期間，一同串謀詐騙APSHK，不誠實地登記梁嘉莉及孫青為域加科技的唯一股東及董事，並致使APSHK委聘域加科技為「醫健約」小程式的外判技術開發商。

李鎮宇及梁健恩又涉嫌在受聘於APSHK期間，經營或投資於域加科技，卻未有事先向螞蟻集團或APSHK徵求批准或申報梁嘉莉及孫青分別為二人的配偶，以及未有申報相關利益衝突。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現以上涉嫌違法行為。案發期間，域加科技就經「醫健約」進行的交易，從醫療機構收取約5%至8%的佣金。