前建行亞洲客戶經理收賄47萬美元等值加密貨幣　區域法院認罪候判

早前被廉署檢控的中國建設銀行（亞洲）股份有限公司前客戶經理林俊賢，今（9日）在區域法院承認串謀一名金融科技公司職員及其同黨收賄，即總值逾47萬美元的加密貨幣「泰達幣」，在沒有銀行授權下非法認證多份虛假文書，為多項與保險相關投資交易作為擔保。法官練錦鴻將案件押後至9月18日判刑，期間被告還押懲教署看管。



廉署發言人表示，案件只涉及個別銀行前線職員受賄作出違法行為，已向法院申請手令，通緝其他涉案人士歸案。



廉署發言人表示，早前被檢控的中國建設銀行（亞洲）股份有限公司前客戶經理林俊賢，今（9日）在區域法院承認串謀一名金融科技公司職員及其同黨收賄。（資料圖片/曾梓洋攝）

廉署表示，建行（亞洲）是中國建設銀行股份有限公司在香港的子公司。案發時被告任職建行（亞洲）銅鑼灣零售分行個人銀行業務部客戶經理，負責為個人客戶提供零售銀行服務，其職責從不涉及處理銀行商業信貸及信用證申請，銀行亦從沒有授權他處理相關事宜。

案發時，該公司即海外金融科技公司Vesttoo Limited（現已停運），經營一個數碼平台，以進行與保險相關的投資交易。投資者進行交易時，須提供由銀行發出的備用信用證作為擔保，以確保若投資者未能承擔相關損失，發證銀行將履行最終付款責任。

Yu Po Holdings Limited於2022年初經該公司成為相關投資者。在犯罪集團安排下，被告訛稱是建行為Yu Po簽發備用信用證的聯絡人。

被告承認於2022年4月至6月期間，與該公司一名部門主管及其同黨串謀接受賄賂，即價值逾47萬美元的加密貨幣「泰達幣」，以認證多份假稱由建行簽發的備用信用證及兩封假稱由Yu Po簽發並經建行背書的抵押函件，總金額逾16億美元。

建行（亞洲）內部調查揭發事件，其後向廉署作出貪污投訴並提供全面協助。廉署調查發現，建行及其同系公司從沒有簽發涉案任何相關備用信用證及抵押函件，而該等虛假文書亦導致建行及建行（亞洲）蒙受潛在經濟及聲譽損失。