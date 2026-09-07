廉署夥毒罪辦推全新國際反貪課程　共同打擊公職人員非法致富

廉政公署、香港國際廉政學院、聯合國毒品和犯罪問題辦公室，以及全球反腐敗執法合作網絡（GlobE網絡）周一（9月7日）開辦首個「調查公職人員非法致富專業培訓課程」，深入探討國際間公職人員非法致富的罪行調查，吸引19個司法管轄區35位反貪和執法精英參與。



19個司法管轄區的反貪和執法精英參與「調查公職人員非法致富專業培訓課程」專業反貪課程。 （廉政公署圖片）

署理廉政專員丘樹春鼓勵學員在課程中慷慨分享實務經驗，共建專業網絡，揭露隱藏的不法資產，推動公平公正的社會。（廉政公署圖片）

是次課程是廉署與毒罪辦合辦的專門課程之一，為期10日，聚焦執法經驗的交流和應用，廉署執行處首長級人員和法證會計專家透過講座分享、實際案例研究，以及與學員之間的討論交流，檢視全球有關公職人員非法致富的法律框架、探討非法資產追蹤、犯罪得益清洗手法、加密貨幣相關犯罪行為和相關反貪措施。

此外，課程廣邀國際組織、學術權威和業內專家擔任講者，包括毒罪辦專家分析全球非法致富罪行趨勢；瑞士巴塞爾治理研究所專家解說追蹤犯罪得益的策略和實際挑戰；香港賽馬會代表分享如何阻截以賭博清洗犯罪得益；香港城市大學教授分析非法資產犯罪心態；以及區塊鏈領域的專業人士分享如何從加密貨幣交易追蹤非法資產等。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室執法與策略網絡主管Neil Walsh為課程致辭。（廉政公署圖片）

香港國際廉政學院總監柳智浩向學員介紹香港的反貪制度和工作。（廉政公署圖片）

19司法管轄區執法人員參與 將赴廣州深度考察

課程重點之一，是安排學員到廣州深度考察4天，造訪當地相關執法機構和大型企業，實地觀察如何辨識、管理和調查非法財富、面對的最新挑戰及應對措施等。課程亦安排各地學員參觀本港立法會，與立法會議員交流。

是次課程吸引19個國家和地區的執法部門中、高級管理人員，以及和政策制定人員參加，包括印尼、科威特、馬達加斯加、馬爾他、新加坡、西班牙、泰國、湯加和烏克蘭等。另外，廣東省監察委員會、毒罪辦東南亞及太平洋區域反腐敗與金融犯罪中心、澳門廉政公署、香港警務處、香港海關、證券及期貨事務監察委員會及香港賽馬會亦有派員參加。

聯合國毒罪辦貪污及經濟罪案科GlobE網絡統籌Rositsa Zaharieva為學員剖析全球非法致富罪行的趨勢。（廉政公署圖片）