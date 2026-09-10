14歲少女涉與5男性交　與YouTuber交歡　猜錯對方年齡遭箍頸及打

14歲少女涉先後與5名男子性交案（HCCC94/2025），今（10日）在高等法院續審。控方播放事主X的錄影會面，她提及報案前最後一次的性交經驗，指對方是和一名YouTuber，她稱有向對方明言她年僅14歲，對方回應說：「唔緊要。」



X又指，兩人在酒店房間性交期間，因她突來經而停止。其後她因猜錯YouTuber的年紀，遭對方襲擊。她指YouTube曾向她揮拳和箍頸，又用手肘「錐」她的腳，令她大感痛楚，直至她表示要回家，YouTuber才停手。



五名被告：譚兆竣 （28歲，小學老師)、陳家明（33歲，地政主任）、吳啟正(24歲，工程實習生）、曹杰庭（31歲，消防員）和黃栢康（28歲，YouTuber)他們各被控1項非法性交罪和1項非禮罪；曹另被控1項未經同意下作出的肛交罪，黃另渉2項襲擊罪。控發於2023年5月3日至6月2日，女事主X案發時14歲。

第五被告黃栢康，報稱YouTuber，除非法性交及非禮罪，另涉兩項襲擊罪。(資料圖片)

另四名被告

警員見X手臂瘀傷追問揭發

女事主X今透過視像系統作供，控方播放X的錄影口供。X在會面指，她在Heymandi認識一名男子，對方聲稱可以介紹工作，但需在X的電話安裝手機程式。2023年6月4日，X把手機交予該男子，但對方未有歸還電話，她把事件告知母親，母親與她於翌日凌晨報警。警員見她的手臂有瘀傷，問發生何事，X便透露曾和8名男子發生性行為，她在最後一次性行為後，遭男方打。

有明言只有14歲對方回應唔緊要

X指最後一次性交事的男方，是一名YouTuber。她透露兩人也是在Heymandi認識，然後在Telegram聊天。YouTuber偶爾會講及性的話題，之後約她外出性交。她有向他明言她只有14歲，對方回應：「唔緊要。」

X猜錯年齡遭YouTuber 打

兩人相約在同年6月2日在荃灣絲麗酒店見面。X指她在房間內先替YouTuber口交，然後兩人性交。惟性交期間，X突然來經，兩人因此停止。她洗澡後問該YouTuber年紀，被告著她猜，X猜錯後便遭該YouTuber打。

被對方用手肘錐腳及箍頸

她指YouTuber先拍她的手臂，繼而拳打。X曾著對方停手，惟YouTuber未有回應，繼續襲擊，包括用手肘「錐」她的腳，令X大感痛楚。YouTuber之後再用水樽打X的手臂10多下，並且再揮拳和箍頸。直至X表示要回家，該YouTuber才停手，他們也離開酒店。X又稱她同意該次性交，又指該YouTuber性交時有使用安全套。