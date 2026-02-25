19歲男酒店房姦14歲少女後　再毆少女男友至失知覺　囚4年10月

19歲無業男於2023年的「拆禮物日」(Boxing Day)在時鐘酒店房內，在其他人在場下強姦一名14歲女童。女童離開時遇上到達的男友，二人隨即相擁，無業男見狀後與另一同行男子即上前狂毆女童男友，女童一名友人勸交亦被波及。無業男及曾參與襲擊的男子早前承認強姦及傷人等罪，法官譚耀豪今（25日）在高等法院判刑時指，案中有多項加刑因素，包括無業男在性侵期間脫去安全套，繼續強姦女童，最終就強姦和傷人罪，判他監禁4年10個月。至於涉參與襲擊的男子，則被判入勞教中心。



兩名被告：LZX（16歲，學生，下稱首被告）和陳栢樂(19歲，無業，下稱陳)，承認一項有意圖傷人罪，首被告另承認一項普通襲擊，陳則承認一項強姦罪。

兩名被告在高等法院承認傷人及強姦等罪名。(黃浩謙攝)

事件對女事主X的心理造成不利影響

法官今判刑時引述女事主X的創傷報告，指本案未有對她的心理造成不利的影響，但X擔心他人為了性方面的意圖而接近她，影響X取信他人。報告指，若X持續有該些想法，或會影響X和他人建立親密關係。

強姦罪有多項加刑因素

就本案的強姦罪，法官指有多項加刑因素，包括X案發時年僅14歲，她遭性侵時，陳更脫去安全套，繼續強姦X。此外，陳亦有1項和13歲以下女童非法性交的案底。同時，法官接納，陳沒有預謀犯案。法官又指，陳和首被告一同向X的男友施襲，令他被打至失去知覺。法官最終就強姦和傷人兩罪，判陳監禁4年10個月。

首被告認參與毆打兩男事主再入勞教中心

法官續稱，首被告案發時年僅14歲，他在本案中承認傷人及普通毆打罪。他曾因偷竊罪被判感化，其後因違反感化令，遭改判勞教中心，期間行為良好。法官考慮被告年輕和有真誠悔意等，判他再入勞教中心。

事主X與友人逛街遇上被告等人

案情指，X於案發前數月透過朋友介紹，認識兩名被告。於2023年12月26日，X和友人在旺角逛街時遇到兩被告、男子WKS及一對情侶，他們一眾人等之後前往一大廈的天台聊天和抽煙，並打算租住時鐘酒店房間繼續聊天。

路途上陳已想拖X的手

他們前往酒店途中，陳已想拖X的手，並問X可否成為其女友，X拒絕，並嘗試縮開手，但陳繼續捉著她的手。兩名被告、WKS和X先抵達時鐘酒店的房間，該對情侶因不知房號，曾致電兩名被告，但無人接聽。

陳不理另兩男在場強姦X

在酒店房內，陳不理WKS和首被告場下，把X推在床上，並攬和吻她，又脫去X的褲子，謂：「你認為你可以離開呢度？」X不斷叫：「唔好。」但她擔心被毆打，亦聽聞陳兇惡而不敢離開。陳之後戴上安全套，不理他人在場下強姦X，X不斷掙扎並發送訊，向「契哥」求救。陳其後停下，並脫去安全套，繼續強姦X。後來有職員敲門，表示他們訂房間的時限已到，陳才停止強姦。

X獲男友擁抱安慰 兩被告即毆打X男友

X被性侵後離開房間，在酒店樓下見到其衛姓的男朋友一名何姓男友人，衛即攬住並安慰X。兩被告得知衛是X男友後，便對衛拳打腳踢，何曾試圖制止，但遭首被告打肚。兩名被告又推何，令何失平衡並撞向店舖的鐵閘。

衛曾被打到失去知覺

其後，兩名被告把衛拉到附近公園，繼續對他拳打腳踢，又把衛的頭撞向金屬欄杆。衛其後勉強站起來，但繼續被毆打，終被打至倒地及失去知覺。何其後扺達，指兩人若繼續施襲，恐會打死衛，兩人才停手和離開。何之後報警，和衛被送院救治。檢查發現，何多處觸痛；衛則咀唇腫脹，臉上有瘀傷。

陳被捕認知X唔夠秤

兩名被告先後被捕，其中陳在警誡下稱：「我知佢唔夠秤，我係X過佢，但係我係冇強姦佢。」

案件編號：HCCC164、165/2025