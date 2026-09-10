直擊富豪Volvo雙層電動巴首度香港亮相　最快兩小時充滿電｜多圖

政府正推動電動車普及化，目標在2027年底前，引入約700輛電動巴士。亞洲氣候行動與持續發展商貿博覽會（ReThink HK）今日（10日）開鑼，在香港市場逾25年的富豪巴士（Volvo Buses），其新推出的「Volvo BZL DD Electric」純電動雙層巴士首次在香港亮相，最多可容納120名乘客（包括約82個座位及2個輪椅位，以及企位），滿載及開啟空調的情況能行駛250至300多公里，只需2至2.5小時可由電量10%充至100%。



富豪巴士表示將繼續與香港巴士營運商、政府部門及業界夥伴緊密合作，共同加速車隊全電動化進程。一文看清該巴士的規格與技術亮點。



亞洲氣候行動與持續發展商貿博覽會2026年9月10日舉行，富豪巴士（Volvo Buses）最新雙層電動巴士亮相。（方承恩攝）

亞洲氣候行動與持續發展商貿博覽會2026年9月10日舉行，富豪巴士（Volvo Buses）最新雙層電動巴士亮相。（方承恩攝）

政府目標在2027年底前引入約700輛電動巴士

為配合香港於2050年前實現車輛零排放及碳中和的目標，運輸業正加速推動低碳轉型，政府正按《香港電動車普及化路線圖更新版》及《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》所述策略和措施，推動電動車普及化，目標包括在2027年底前，引入約700輛電動巴士。

亞洲氣候行動與持續發展商貿博覽會（ReThink HK）今明兩日（10日及11日）在灣仔會展舉行，匯聚政商界、學術界及非牟利機構，聚焦推動商業可持續發展，共同探討可行的解決方案，協助企業應對環境與社會挑戰。

▼2026.09.10 富豪巴士（Volvo Buses）最新雙層電動巴亮相▼



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「Volvo BZL DD Electric」純電動雙層巴士規格與技術亮點︰

車身尺寸︰12米長、2.55米闊、4.4米高

總重量︰2.4萬公斤

車軸設計︰採用3軸設計及電液輔助轉向後軸

載客量︰最高可容納120名乘客（包括約82個座位及2個輪椅位）

電池類型︰磷酸鐵鋰（LFP）電池

電量容量︰模組化容量500kWh

最大輸出功率︰ 400kW（536hp）

動力系統︰Volvo永磁同步馬達及2速自動變速箱

單次充電續航距離︰滿載及開啟空調下250至300+公里

充電能力︰2至2.5小時可由電量10%充至100%

安全防護︰配備主動緊急制動系統（AEBS）、車道偏離警示、盲區監測、360度鏡頭監控系統、自動滅火系統等



其中富豪巴士（Volvo Buses）深耕香港市場逾25年，提供巴士解決方案及服務，涵蓋車輛、車隊支援及長期的客戶合作夥伴關係等，富豪巴士今日便在會場中展出「Volvo BZL DD Electric」純電動雙層巴士。

Volvo Buses底盤業務部高級副總裁Dan Pettersson表示，香港市場對巴士的可靠性、安全性及乘客舒適度，都有着極高要求，新推出的巴士正為滿足嚴苛需求而生。

Volvo Buses底盤業務部高級副總裁Dan Pettersson表示，香港市場對巴士的可靠性、安全性及乘客舒適度，都有着極高要求。（方承恩攝）

亞洲氣候行動與持續發展商貿博覽會2026年9月10日舉行，富豪巴士（Volvo Buses）最新雙層電動巴士亮相。（方承恩攝）

將與本地專利巴士營運商合作加速車隊電動化

富豪巴士又指，隨着香港邁向公共交通零排放與城市碳中和目標，將繼續與本地專利巴士營運商、政府部門及業界夥伴緊密合作，共同加速車隊全電動化進程。