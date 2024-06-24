首輛跨境電動巴　往來上水至文錦渡口岸　慶7.1回歸推免費乘車月

本港正發展電動巴，「安凱49」49座純電動旅遊巴士今（24日）開幕，宣布為慶祝7.1回歸，由明天起至7月24日將推出免費乘車月，讓乘客免費乘搭「安凱49」電動巴士去文錦渡過境，望讓跨境旅客體驗純電動旅遊巴士的優勢，並加強公眾對綠色運輸的認知及支持。



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跨境文錦渡專線「安凱49」明天（25日）起至7月24日將推出免費乘車月，每日6班，3班上水出車，3班文錦渡出車，而免費乘車證會在上水/文錦渡售票處以派籌形式派發，派完即止，每人每程限取一個籌及換取一張乘車證，而每班車則可戴49名乘客。

記者試坐 冷氣適中上斜夠力

《香港01》今天率先試乘「安凱49」，車內有USE充電位，亦有杯架供乘客放置飲品，冷氣溫度適中，上斜路夠力，唯座位及椅背較一般巴士相硬，舒適度有待改善。另外，若乘客在行車前未戴上安全帶，車內則會發出聲響以提醒乘客及司機。

「安凱49」49座純電動旅遊巴士今（24日）開幕，並為慶祝7.1回歸，由明天起至7月24日將推出免費乘車月，讓乘客免費乘搭「安凱49」電動巴士過境。（黃浩謙攝）

擬引入65座電動旅遊巴

香港國際能源電動車集團有限公司企業傳訊總監廖麗濤指是次首航，標誌着香港的綠色運輸業發展再向前推動一步，集團未來亦會陸續引入不同車款包括中巴、小巴及雙層巴士，65座電動旅遊巴，用作營運屋邨巴士、員工接送服務等，擴展純電動商用客運車的選擇。

她後表示，配套設施例如充電及維修場是電動車重要的一環，否則會出現有車但無位置充電的情況，亦希望政府能嘗試使用農地或改變其他土地用途來建設充電場，藉以推動電動巴士發展。

陳恒鑌指現時缺乏土地建充電站

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌稱在香港較難推動電動車，缺乏土地興建充電場及尋找電網、駁電等是最大原因。他指過往亦有與政府進行跨部門會議，亦得到不錯的迴響，但表示若要推動電動車，就需要政府各個部門的努力，同時亦希望簡化申請電動車的過程。