英製ADL電動巴士｜據悉因續航力欠佳　7月起無載客　九巴：須測試

九巴早前引入英國車廠亞歷山大丹尼士（ADL）Enviro500EV雙層電巴，號稱充電兩小時可行350公里，5月首航。消息指，ADL電巴營運期間被發現續航能力不似預期，未能達到300公里水平，續航力不及國產比亞迪雙層電巴。據了解，首架ADL雙層電巴營運至7月中左右便再無載客營運記錄，九巴近日就該款車在多區模擬載客試車，測試效能。



《香港01》向九巴查詢，九巴未回應ADL電巴是否已暫停載客，僅稱一款5月才營運、即ADL，須經過不同測試收集數據，提升表現，以符合應付本地的營運環境；而另一款、即比亞迪電巴，經多年測試及反映意見，現時表現令人滿意。



九巴3月1日公布首部英國製車廠亞歷山大丹尼士（ADL）Enviro500EV雙層電巴已通過運輸署測試出牌，即將投入服務。(梁鵬威攝)

九巴首架ADL雙層電巴於5月11日首航

九巴早前購入10部英國製車廠亞歷山大丹尼士（ADL）Enviro500EV，首架ADL雙層電巴於5月11日首航，首航行駛來往長沙灣邨北角百福道的112號過海路線。該款巴士是現時載客量最高的電巴，可載122人。

首航介紹充電兩小時可行駛350公里

據首航當日九巴發出的新聞稿介紹，該款電巴是針對香港巴士運作需要設計，晚間充電兩小時可行駛350公里，滿足九巴超過8成巴士每日營運需要。

續航能力不似預期 比國產比亞迪雙層電巴遜色

現時九巴該款巴士有兩部已「出牌」，車隊編號分別是「AED1」及「AED2」。消息指，該款巴士被發現續航能力不似預期，未能達到一日300公里水平，較已在多條巴士線上營運的國產比亞迪雙層電巴遜色。

▼5月11日 九巴英製ADL雙層電巴首航行駛112號線▼



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近日有不少網民及巴士迷均發文指，看到「AED2」在多區試車，包括尖沙咀、元朗公路、香園圍口岸一帶等，模擬載滿客試車，但據悉測試後發現續航能力仍未如預期，無法與九巴另一款國產比亞迪雙層電巴媲美。

已首航的「AED1」電巴在5月及6月行駛全程約14公里的112號線，至7月改行路程減半、只有約7公里的2號線。據了解，該款電巴自7月中後，再無載客營運的紀錄，暫時停泊在車廠測試。

ADL亞太區董事總經理Andy Boulton今年5月也曾表示，電巴成本較一般柴油巴貴60%。（資料圖片）

電動巴士售價不菲，九巴曾稱因成本較高，對財務造成較大壓力，未來若要再購入，或須政府資助。翻查海關汽車首次登稅系統，該款英製電巴進口零售價高達404萬元，比亞迪電巴則須360萬元。

ADL亞太區董事總經理Andy Boulton今年5月接受訪問時也表示，電巴成本較一般柴油巴貴60%，又認為ADL電巴優勢在於電池佈局得宜，令載客量能與柴油巴士看齊，直言：「巴士意義在於載客，而不是載電池。」

除九巴外，港鐵也購入同款雙層電巴，首架巴士已於6月首航，正行駛K54線。港鐵早前透露，計劃2026年底引入多30部電動巴及增加充電設施。

港鐵也購入亞歷山大丹尼士（ADL）Enviro500EV雙層電巴，首架巴士已於6月首航，正行駛K54線。（港鐵提供）

九巴：需經載客及行走不同路況等測試 蒐集各項數據作參考之用

《香港01》就ADL電巴續航能力、是否未再載客營運等事宜向九巴查詢，九巴未有正面回應，也無提及續航能力是否未能達標，僅稱九巴對任何生產商提供的電動巴士，都會經過反覆測試，以確保其運作表現符合營運要求及達到令人滿意水平。

九巴不具名提到現時擁有由兩個製造商生產的電動巴士，其中一個製造商在10年前已向九巴提供電動巴士、即國產比亞迪，稱經過多年測試和向廠商提供意見，其電動巴士在充電、續航力和載客量方面都得到提升，整體運作表現絕對符合營運要求，令人滿意，深受乘客歡迎。

另一個廠商生產的雙層電動巴士，則為該製造商首次為香港度身訂造的電動巴士型號，在今年5月投入服務、即英國ADL。九巴稱需經過日常載客、行走不同路況等測試，以蒐集各項數據作參考之用，現時一直與巴士製造商保持溝通，並提供實際營運時的表現數據，以提升該款電動巴士的表現，符合應付本地的營運環境。

《香港01》同時向港鐵查詢該款電巴表現，港鐵則暫未有回應。