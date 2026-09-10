歐洲馬術劇場CAVALLUNA啟德上演　羅淑佩：顯港辦世界級盛事能力

《CAVALLUNA 馬術X劇場 穿梭異境》演期至9月13日，是這個歐洲殿堂級馬術劇場首次踏足亞洲。賽馬會今晚（10日）舉行「馬會開幕之夜」，文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，《CAVALLUNA》成功在香港舉行，再次展現香港舉辦世界級盛事的能力。



該項目由馬會獨家呈獻及擔任文化合作夥伴。馬會稱藉此加深大眾對馬匹的了解，並欣賞人與馬匹的聯繫與情誼，促進社區對馬術運動的認識，將馬文化帶入社區。馬會之前邀請基層學生、青年及長者到啟德體藝館，在馬會義工隊陪同下觀賞綵排演出。



《CAVALLUNA》是馬會馬年系列活動的重點之一，首次在香港公演，國際級騎手、舞團及演員與來自歐洲的頂級名駒同台獻技。（馬會圖片）

《CAVALLUNA》是馬會馬年系列活動的重點之一，首次在香港公演，國際級騎手、舞團及演員與來自歐洲的頂級名駒同台獻技。（馬會圖片）

《CAVALLUNA》是馬會馬年系列活動的重點之一，首次在香港公演，國際級騎手、舞團及演員與來自歐洲的頂級名駒同台獻技。（馬會圖片）

《CAVALLUNA》是馬會馬年系列活動的重點之一，首次在香港公演，國際級騎手、舞團及演員與來自歐洲的頂級名駒同台獻技。（馬會圖片）

羅淑佩：主辦單位因應本地及大灣區觀眾喜好調整內容

出席開幕儀式的文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，《CAVALLUNA》這大型製作成功在香港舉行，再次展現香港舉辦世界級盛事的能力。她指活動獲得「文化藝術盛事基金」的資助，主辦單位更因應本地觀眾及大灣區旅客的喜好調整節目內容。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩感謝所有演員及幕後團隊將《CAVALLUNA》帶來香港。（馬會圖片）

馬會主席廖長江（右四）、文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左四）、外交部駐香港特派員公署副特派員花有（右三）、馬會行政總裁應家柏（左三）、中聯辦宣傳文體部副部長林枬（右二）、文化藝術盛事委員會副主席陳李藹倫（左二）等出席《CAVALLUNA 馬術X劇場 穿梭異境》開幕之夜。（馬會圖片）

廖長江：項目屬馬會馬年系列活動重點之一

賽馬會主席廖長江表示，《CAVALLUNA》是馬會馬年系列活動的重點之一，馬在中國藝術與文化中一直備受推崇，象徵熱誠、活力與堅毅不屈的精神，這些特質反映香港的「我做得到」精神，以及「一國兩制」下的繁榮穩定。

馬會主席廖長江表示，馬會很榮幸獨家呈獻《CAVALLUNA》及擔任文化合作夥伴。（馬會圖片）

由國際級騎手、舞團及演員與名駒同台獻技 香港演期至9.13

《CAVALLUNA》在歐洲多個城市巡演吸引眾多觀眾欣賞，由國際級騎手、舞團及演員與來自歐洲的頂級名駒同台獻技；今次登陸香港，演期至9月13日（下星期日）。馬會為香港站提供專業馬匹支援，包括獸醫、釘甲服務、生物安全及馬匹運送，確保馬匹得到妥善的照顧。