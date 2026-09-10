歐洲馬術劇場CAVALLUNA啟德上演 羅淑佩：顯港辦世界級盛事能力
撰文：董素琛
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《CAVALLUNA 馬術X劇場 穿梭異境》演期至9月13日，是這個歐洲殿堂級馬術劇場首次踏足亞洲。賽馬會今晚（10日）舉行「馬會開幕之夜」，文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，《CAVALLUNA》成功在香港舉行，再次展現香港舉辦世界級盛事的能力。
該項目由馬會獨家呈獻及擔任文化合作夥伴。馬會稱藉此加深大眾對馬匹的了解，並欣賞人與馬匹的聯繫與情誼，促進社區對馬術運動的認識，將馬文化帶入社區。馬會之前邀請基層學生、青年及長者到啟德體藝館，在馬會義工隊陪同下觀賞綵排演出。
羅淑佩：主辦單位因應本地及大灣區觀眾喜好調整內容
出席開幕儀式的文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，《CAVALLUNA》這大型製作成功在香港舉行，再次展現香港舉辦世界級盛事的能力。她指活動獲得「文化藝術盛事基金」的資助，主辦單位更因應本地觀眾及大灣區旅客的喜好調整節目內容。
廖長江：項目屬馬會馬年系列活動重點之一
賽馬會主席廖長江表示，《CAVALLUNA》是馬會馬年系列活動的重點之一，馬在中國藝術與文化中一直備受推崇，象徵熱誠、活力與堅毅不屈的精神，這些特質反映香港的「我做得到」精神，以及「一國兩制」下的繁榮穩定。
由國際級騎手、舞團及演員與名駒同台獻技 香港演期至9.13
《CAVALLUNA》在歐洲多個城市巡演吸引眾多觀眾欣賞，由國際級騎手、舞團及演員與來自歐洲的頂級名駒同台獻技；今次登陸香港，演期至9月13日（下星期日）。馬會為香港站提供專業馬匹支援，包括獸醫、釘甲服務、生物安全及馬匹運送，確保馬匹得到妥善的照顧。
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