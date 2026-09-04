歐洲殿堂級馬術劇場《CAVALLUNA》9.8起啟德上演　共54匹名駒表演

歐洲殿堂級合家歡馬術劇場《CAVALLUNA 馬術 X 劇場 穿梭異境》將於9月8日、10日至13日在啟德體藝館上演，活動獲文化體育及旅遊局「文化藝術盛事基金」的資助。啟德體育園表示，有關表演陣容包括54匹歐洲名駒，所有馬匹已於周四（3日）凌晨由比利時空運抵港，馬會共派出7輛運馬車接載馬匹由香港國際機場往返啟德體藝館，並安排10名馬房助理聯同主辦單位協助馬匹抵港及離港。



歐洲殿堂級合家歡馬術劇場《CAVALLUNA 馬術 X 劇場 穿梭異境》將於9月8日、10日至13日在啟德體藝館上演。（馬會提供圖片）

歐洲殿堂級合家歡馬術劇場《CAVALLUNA 馬術 X 劇場 穿梭異境》將於9月8日、10日至13日在啟德體藝館上演。（馬會提供圖片）

《CAVALLUNA》由曾獲國際艾美獎提名的奇才大師 Klaus Hillebrecht 親自編導。54 匹歐洲頂級名駒將擔綱演出，聯同國際級騎手、舞團及演員同台獻技。《CAVALLUNA》曾於歐洲超過30個城市巡演，吸引眾多觀眾欣賞，今次將首次於亞洲上演，當中的馬種包括西班牙安達盧西亞馬、優雅的弗里斯蘭馬，以及來自伊斯基亞島的可愛迷你小馬等。觀眾可欣賞著名的「匈牙利式列隊騎行」（Hungarian Post）及自由馬術表演。

歐洲殿堂級合家歡馬術劇場《CAVALLUNA 馬術 X 劇場 穿梭異境》將於9月8日、10日至13日在啟德體藝館上演。（馬會提供圖片）

表演陣容包括54匹歐洲名駒，純種西班牙馬、弗里斯蘭馬、盧西塔諾馬、迷你雪特蘭小馬、梅諾卡馬及荷蘭溫血馬等，共有11支馬術表演團隊/27名騎手表演，涉及約180套服裝及30頂假髮。

歐洲殿堂級合家歡馬術劇場《CAVALLUNA 馬術 X 劇場 穿梭異境》將於9月8日、10日至13日在啟德體藝館上演。（馬會提供圖片）

馬會與漁農自然護理署及主辦單位緊密合作，確保馬匹在嚴格生物安全措施下順利進出香港。馬會獸醫團隊亦與 CAVALLUNA 團隊及表演人員攜手合作，實施生物安全措施。另外，在馬匹由香港國際機場往返啟德體藝館及演出期間，馬會將安排駐場獸醫及後備馬匹救護車於場地候命。在其他時段，馬會將按需要提供候召獸醫支援，並預留位於沙田馬場的馬會馬醫院及隔離設施作緊急用途。