CAVALLUNA直擊！好評如潮!獨家85折優惠碼+飛騎特技+54匹名駒登場

CAVALLUNA Hong Kong 2026｜近日好評如潮的國際級Horse Show《馬術×劇場穿梭異境》進入倒數階段，明日（13日）將是最後欣賞機會！這齣由54匹歐洲名駒擔正主角的魔幻舞台劇歷時2.5小時，將驚心動魄的飛騎特技與頂級舞蹈無縫交織。記者早前現場直擊，親睹騎手同時駕馭6匹馬，並站立於馬背衝鋒一幕，震撼得令人手心瘋狂冒汗！想把握最後機會入場？現時購買2張門票輸入【HK01X2】即享9折，買滿3張輸入【FAMILY15】更享獨家85折！即睇下文現場精華，把握最後機會搶飛！



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CAVALLUNA馬術×劇場｜亞洲首站登陸啟德體藝館

由香港賽馬會獨家呈獻的《CAVALLUNA：穿梭異境》馬術匯演，曾於全球逾30個城市巡演、累積900萬觀眾。今次選址香港啟德體藝館作為亞洲首站，連日來贏盡口碑、好評如潮！表演明日即將迎來最後一場，錯過隨時要飛出國才看得到！到底這場國際級視覺盛宴有甚麼必睇亮點？哪個座位的性價比最高？記者早前親赴現場直擊為你逐一拆解，趕及在尾場前入場大開眼界！

CAVALLUNA馬術×劇場 穿梭異境｜2大獨家優惠碼

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CAVALLUNA馬術×劇場穿梭異境｜必看5大亮點

記者當日甫進會場，已被現場氣氛震懾，場內幾乎坐無虛席，隨著燈光泛泛變暗、音樂徐徐播放，演出者進場、起舞，觀眾便開始被台上的舞姿吸引，漸漸被牽引到CAVALLUNA的故事裏！

CAVALLUNA必睇亮點【1】54匹歐洲名駒登場！迷你雪特蘭小馬賣萌搶鏡

《CAVALLUNA馬術×劇場 穿梭異境》整場演出有多達54匹歐洲名駒助陣，一場Horse Show就能觀賞到8種名馬的英姿，記者認為阿拉伯馬最為氣宇軒昂，作為所有騎乘馬種共同祖先，一出場便充滿氣勢，在場上奔馳；緊接出場的迷你雪特蘭小馬，雖然身型矮小，卻是全場「搶鏡王」，一出場就讓全場觀眾歡呼大讚可愛！

震撼程度：★★★★



+ 3

CAVALLUNA必睇亮點【2】挑戰人體極限！驚心動魄飛騎特技

全晚高潮位必定是驚險刺激的飛騎特技！表演者在馬背上做出一連串高難度動作，例如站立、轉體翻身，全場觀眾隨即掌聲雷動。每位表演者都有其擅長的特技！超高難度動作更是讓人看得捏出一把冷汗。

震撼程度：★★★★★



+ 2

CAVALLUNA必睇亮點【3】1人駕馭6匹馬！匈牙利式列隊騎行超震撼

1人同時駕馭6匹馬，畫面到底有多震撼？「匈牙利式列隊騎行」非常考驗人馬互信。作為全場其中一種挑戰平衡力極限的馬術特技，騎手直接捨棄馬鞍，並立在兩匹奔騰的駿馬背上，隨激昂音樂指揮前方馬匹衝鋒陷陣，氣勢磅礡！只要稍有不慎隨時墮馬，記者看得屏息靜氣、手心冒汗！

震撼程度：★★★★★



CAVALLUNA必睇亮點【4】無韁繩自由馬術！人馬默契超越言語

匯演更帶來觸動人心的「無韁繩自由馬術」（Liberty performances），馬匹在完全沒有韁繩或馬具的束縛下，僅憑騎手的肢體語言指令自由起舞，配合馬匹遞手、退後等動作，展現人馬合一的默契！雖然不如飛騎般驚險，但唯美的舞姿依然賞心悅目。

震撼程度：★★★



CAVALLUNA必睇亮點【5】艾美獎大師操刀！沉浸式魔幻國度

與其說這是一場馬術表演，不如說它是一齣由各款駿馬擔任主角的舞台劇。演出由曾獲國際艾美獎提名的德國大師Klaus Hillebrecht親自編導及作曲。

故事講述擁有「繪畫成真」魔力的年輕巫女Meerin被迫離開家人，獨自展開旅途，她隨後遇到壞巫師Röndrup和他狡猾的姪女，劇情推進緊湊，當Meerin慘被Röndrup陷害，被士兵拖走、不停掙扎時，現場所有觀眾都為她感到難過！完全沉浸於奇幻氛圍之中。

震撼程度：★★★★



+ 1

CAVALLUNA馬術×劇場｜記者心得：哪類門票最著數？

門票主要分為VIP貴賓桌門票、首行門票、尊尚門票及類别門票。記者這次坐在「類別1」門票，可以看到舞台的全景，欣賞到舞台燈光、同時亦可以感受到馬匹奔馳的速度，絕對值回票價！

記者心得：

● 預算充足／追求震撼感：首選VIP貴賓桌，近距離感受馬匹在面前疾馳的強大氣場。

● 著重整體舞台視覺：推介「首行」及「尊尚」門票，能飽覽整個魔幻佈景。

● 主打性價比：「類別門票」足以感受現場熱鬧氣氛，豐儉由人。



CAVALLUNA馬術×劇場 穿梭異境｜座位表

CAVALLUNA馬術×劇場 穿梭異境 Hong Kong Horse Show 活動座位表一覧（官方圖片）

CAVALLUNA馬術×劇場 穿梭異境｜演出日期及時間

日期：2026年9月13日

地點：啟德體藝館​（香港九龍城承啟道38號）

購票平台：HKTicketing 快達票及ticketflap

語言：以英語旁白配以繁體及簡體中文字幕

表演時間：全長2.5小時，中場設有25分鐘休息時間。

2026年9月13日（星期日）下午1時及晚上6時

更多活動詳情：CAVALLUNA官網

CAVALLUNA馬術×劇場 穿梭異境｜獨家優惠碼

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CAVALLUNA馬術×劇場 穿梭異境｜入場4大須知

1. 請於演出前約1.5小時入場；

2. 場地不設寄存處，如隨身物品較多，建議攜帶背包；

3. 禁止攜帶進場物品包括水樽、長傘、專業攝影及錄影器材。

4. 持票人必須遵守啟德體育園之條例及規則，否則可能會被拒進場，詳情請查閱有關節目及場館之條款及細則。

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