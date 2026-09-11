實測Uber港澳專車75分鐘中環到澳門　車費$2100　貴過巴士贏時間

【網約車／Uber／港澳跨境專車／港珠澳大橋】網約車平台Uber今年2月初推出點對點「港澳跨境專車」服務，採用「一口價」收費模式，《香港01》記者周四（10日）中午由中環國際金融中心出發，乘坐該專車往澳門倫敦人度假，途中經過港珠澳大橋口岸免下車過關查證，全程約1小時15分鐘，六折車費收2,100元（正價3,500元），若坐滿6名乘客，即人均支付350元。



若按相同的起點終點，對比噴射飛航或金巴兩種跨境方式，雖然上環坐船毋須200元，但班次較疏；至於乘坐巴士再轉乘金巴低至106.9元，惟車程最少2.5個鐘。



早前Uber香港透露，部份日子的服務供不應求，不少港人坐專車往澳門觀演唱會，也有澳門旅客坐專車往香港機場，故期望政府日後開放更多跨境車配額。立法會議員莊豪鋒則指，100個配額基本能維持市場的供求平衡，認為大型集體運輸系統才是最高效的方式疏導人流，強調點對點服務雖能滿足部份市民的特定需求，但不能忽略公共交通的升級。



網約車平台Uber今年2月初推出點對點「港澳跨境專車」服務，採用「一口價」收費模式，《香港01》記者9月10日中午實測，起點為香港國際金融中心，目的地為澳門度假區倫敦人，APP顯示正價3,500元，優惠價2,100元。（歐陽德浩攝）

《香港01》記者9月10日中午實測Uber「港澳跨境專車」服務，該專車司機身穿筆直的西裝。（歐陽德浩攝）

乘客須出發前至少8小時預約 一口價收費 車隊有出租汽車許可證

網約車平台Uber今年2月初推出點對點「港澳跨境專車」服務，綜合官網及最新資訊，乘客須在最少出發前8小時、最多提前90日，在手機應用程式預訂專車，可自由揀選港澳任何地點，包括各酒店、機場、跨境口岸及旅遊景點等，採用「一口價」收費模式（包含所有附加費及30分鐘等候時間），由香港出發的行程收取港幣車資。

據了解，該跨境專車主要由豐田Alphard豪華7人車提供服務，有關車輛並非白牌車或的士，為持有「出租汽車許可證」的車隊，屬合法載客取酬，目前兩地政府只批出約100個相關配額。

《香港01》記者9月10日中午實測Uber「港澳跨境專車」服務，擋風玻璃貼上「港澳跨境出租車」識別標誌及車輛編號等資料。（歐陽德浩攝）

國際金融中心出發正價$3500 六折優惠收$2100

《香港01》記者周四（10日）中午實測，起點為香港國際金融中心，目的地為澳門度假區倫敦人，APP顯示原價3,500元，六折優惠價2,100元。該專車司機身穿筆直的西裝，擋風玻璃貼上「港澳跨境出租車」識別標誌及車輛編號等資料，車內座位寬敞，車門旁邊放有免費樽裝水。或因周四是平日非繁忙時間，不論是香港或是澳門路段，一路暢通無阻。

《香港01》記者9月10日中午實測Uber「港澳跨境專車」服務，觀察到車內座椅寬敞，車門旁邊放有免費樽裝水。（歐陽德浩攝）

《香港01》記者9月10日中午實測Uber「港澳跨境專車」服務，中午12時15分由起點香港國際金融中心出發。（歐陽德浩攝）

駛至港珠澳大橋口岸車輛通關廣場 免下車過關查證

其後專車駛至港珠澳大橋香港口岸車輛通關廣場，與乘坐金巴的過關方式不同，乘客毋須下車前往旅檢大樓，專車司機會收集乘客的身份證，再轉交予出入境口岸人員核實身份，等待約一分鐘後，便獲放行駛上港珠澳大橋，繼續跨境旅程，直至抵達澳門口岸再重覆上述免下車的步驟，獲放行後便抵達澳門境內，最後花75分鐘便到達倫敦人。

《香港01》記者9月10日中午實測Uber「港澳跨境專車」服務，上車約半小時到達港珠澳大橋香港口岸車輛通關廣場。（歐陽德浩攝）

僅半小時離開香港境內 全程只需約75分鐘

12:15 由起點香港國際金融中心出發

12:20 進入西區海底隧道

12:25 駛至昂船洲大橋

12:30 駛至青馬大橋

12:43 到達港珠澳大橋香港口岸車輛通關廣場

13:02 到達港珠澳大橋青州航道橋段

13:16 到達港珠澳大橋珠澳口岸

13:25 經過澳門機場

13:31 到達目的地倫敦人



（全程約1小時15分鐘）



《香港01》記者9月10日中午實測Uber「港澳跨境專車」服務，途經港珠澳大橋。（歐陽德浩攝）

《香港01》記者9月10日中午實測Uber「港澳跨境專車」服務，上車約一小時已通過港珠澳大橋珠澳口岸。（歐陽德浩攝）

新界或大嶼山往澳門正價$2900 六折優惠6人乘車人均$290

目前Uber正推出推廣活動，乘客首次預約從香港出發往澳門任何地點，可獲六折優惠，暫時優惠期至今年底結束。該專車最多可乘載6名乘客，若按官網「一口價」收費表計算︰

港島至澳門︰

原價3,500元／人均583.3元

六折價2,100元／人均350元



九龍至澳門︰

原價3,200元／人均533.3元

六折價1,920元／人均320元



新界或大嶼山︰

原價2,900元／人均483.3元

六折價1,740元／人均290元



Uber「港澳跨境專車」香港各區出發往澳門價目表。（網頁截圖）

Uber「港澳跨境專車」澳門各區出發往澳門價目表。（網頁截圖）

同一出發地坐噴射飛航$194「過大海」 惟班次較疏

目前旅客在香港可選擇乘坐快速船前往澳門，若以記者的出發地香港國際金融中心為例，可選擇步行約15分鐘至上環港澳碼頭，然後乘坐噴射飛航往澳門外港碼頭／氹仔碼頭，再在當地轉乘其他交通工具到倫敦人渡假區。

根據倫敦人官網資料，外港碼頭沒有俗稱「發財巴」的酒店穿梭巴士服務，即旅客需要轉乘巴士或的士前往：至於氹仔碼頭雖有免費的「發財巴」，惟上環港澳碼頭開往氹仔碼頭的班次稀疏，估計仍花費最少2小時，即多出近一倍時間。

不過價錢方面，平日噴射飛航日航普通座只售194元，相比點對點接送的Uber港澳跨境專車，人均便宜約63.3%，對比專車的六折價，人均也便宜44.6%。

《香港01》記者9月10日中午實測Uber「港澳跨境專車」服務，由中環國際金融中心前往倫敦人，全程只需約1小時15分鐘。（歐陽德浩攝）

同一出發地坐兩程巴士「過大海」低至約$107 惟車程最少2.5個鐘

除了海路交通外，旅客也可在香港國際金融中心，步行約5分鐘前往位於干諾道中的租庇利街巴士站，乘坐機場巴士A11路線，在港珠澳大橋香港口岸人工島巴士站下車，過關後再乘坐金巴至另一邊的珠澳口岸，日間非繁忙時間班次約10至15分鐘，然後乘坐免費「發財巴」前往倫敦人，全日班次約15至18分鐘。

縱使旅客能無縫連接各交通工具，估計仍花費最少2.5小時，但車費只需106.9元，相比Uber港澳跨境專車，人均便宜約81.7%，對比專車的六折價，人均也便宜69.5%。

Uber香港區總經理鍾志霆9月8日宣布，由即日起正式上線「微信小程序」功能。（歐陽德浩攝）

「港澳跨境專車」港人佔客量約70% Uber冀政府開放更多配額

早前Uber香港區總經理鍾志霆鍾志霆在傳媒午宴中表示，港澳跨境專車的乘客佔比中，港人便佔約70%，其餘來自美國及澳洲等地，部份日子更供不應求，當中不少港人預約專車到澳門觀看演唱會，也有不少乘客預約往返澳門至香港機場，估計不少澳門市民來港轉乘飛機外遊，他期望兩地政府日後能開放更多跨境車配額。

實政圓桌莊豪鋒︰100個配額基本能維持市場的供求平衡

對於應否增加跨境車配額，實政圓桌立法會議員莊豪鋒表示，政府最初設定100個港澳跨境出租汽車配額，主要為了平衡港珠澳大橋口岸的通關承載力、本地道路交通負荷、保障傳統跨境巴士和渡輪等大眾運輸工具的營運空間，因此100個配額基本能維持市場的供求平衡。

實政圓桌立法會議員莊豪鋒認為，100個跨境車配額基本能維持市場的供求平衡。（資料圖片／羅國輝攝）

樂見點對點接送服務滿足市民需求 但不能忽略升級公共交通

莊豪鋒又指，大型演唱會或國際展覽舉行期間，短時間確實湧現大量點對點出行需求，但路面空間有限，若盲目增加點對點交通工具的數量，將會加劇路面擠塞，變相降低所有人的出行效率，因此他認為應以大型集體運輸系統作為主要骨幹，再透過增加特別班次，以最高效的方式疏導大量人流。

莊豪鋒樂見市場上出現更多元化、更優質的點對點接送服務，滿足部份市民的特定需求，但他重申點對點服務的角色應是輔助，而非主力，籲政府在投放資源和規劃基建時，絕不能為了發展點對點交通，從而忽略公共交通的升級。