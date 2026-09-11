施政報告｜報道指文創處將設境外拍攝支援組　助外地電影來港取景

政府將於下周三（16日）發表新一份《施政報告》。有報道引述消息，政府計劃由文創處設立一站式境外拍攝支援組，協助海外及內地電影製作團隊來港取景，包括辦理工作簽證及統籌臨時交通安排等。



《變形金剛 4》在鰂魚涌海山樓取景後，令其成為打卡聖地。（影片擷圖）

《變形金剛 4》在鰂魚涌海山樓取景後，令其成為打卡聖地。（影片擷圖）

現時在港拍攝，或涉及向多個部門申請許可證，例如在公眾地方拍攝外景，須向警方提交通知書；封閉行車線、操作無人駕駛飛機系統、使用煙火特別效果物料，都需要向文創處轄下的電影推廣服務科獨立提交申請。

《Now新聞台》引述消息指，新一份施政報告將公佈由文創處設立一站式境外拍攝支援組，為在港取景的外地團隊處理拍攝申請。

過往曾有多部海外電影來港取景，部份取景地更成為打卡熱點。例如2014年上映的荷李活電影《變形金剛4》逾半打鬥場面在港取景，其中鰂魚涌海山樓因而被稱為「怪獸大廈」，至今仍吸引不少旅客前來打卡。

由奧斯卡影后 Nicole Kidman等主演、2024年面世的《Expats》，曾到美都餐室及「女人街」花園街取景。電影亦展示港人生活場景，包括美孚新邨及外傭的聚腳點環球商場等。

Nicole Kidman於疫情期間來港拍攝。（《Expats》劇集劇照）

此外，2008年上映的《蝙蝠俠：黑夜之神》亦曾到港取景，蝙蝠俠從國際金融中心（二期）縱身一躍的畫面，成為電影其中一幕經典場面。

電影《蝙蝠俠：黑夜之神》曾在香港取照。（《蝙蝠俠：黑夜之神》劇照）

報道又引述消息指，政府亦會安排暫時空置的非住宅地段，讓香港電影搭建場景和取景。