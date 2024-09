文創處與電影發展局率業界　參與第81屆威尼斯國際電影節交流

文創產業發展處(文創處)一直致力為香港電影業開拓市場,促進國際交流和合作,讓香港電影走得更遠。早前文創處及香港電影發展局便率領業界代表團成員一同參與世界三大影展之一的第81屆威尼斯國際電影節,在當地進行多場交流活動,與歐洲電影業界代表團探索各種合作的可能性,進一步為香港電影的海外市場鋪路。

創處聯同香港電影發展局帶領的業界代表團成員,包括導演袁劍偉、監製楊寶文,以及導演曾慶宏和資深製作人黃培達,一起參與第81屆威尼斯國際電影節進行交流。(大會提供)

這次為了讓香港電影及業界人士有更多機會與歐洲頂級影人交流,將香港電影這個品牌推廣得更遠,文創處聯同香港電影發展局帶領的業界代表團成員包括《盜月者》導演袁劍偉、《非分熟女》監製楊寶文,以及兩名香港電影發展局委員——《過時.過節》導演曾慶宏和資深電視及電影製作人黃培達,一起參與第81屆威尼斯國際電影節進行交流。當中楊寶文更出席由Cinecitta於威尼斯國際影展市場舉辦、以「There’s More Than One Way to Finance an Independent Film」為題的座談會,並擔任主講嘉賓之一,對於這次行程,楊寶文表示難忘:「這是一次精彩的體驗!有機會集中與歐洲製作人討論合作,效果不錯!」

座談會以「There’s More Than One Way to Finance an Independent Film」為題。(大會提供)

除了出席影展舉辦的座談會活動外,文創處亦舉辦了早餐會,邀請了多位歐洲電影人參與,旨在推廣歐亞文化交流電影製作資助計劃(歐亞計劃),希望在十一月二十二日截止日期前吸納更多申請。文創處期望藉着這個機會給予業界代表團成員與歐洲電影人交流,讓香港電影在歐洲等地尋求發展機會,及將香港電影推廣至歐洲各地,讓更多人看到「香港電影」這個品牌和人才。對於首次到威尼斯國際影展的袁劍偉導演,能藉此機會與歐洲電影人交流,表示這次機會實在難能可貴:「能和歐洲各國電影人見面,交換電影製作心得,尋找合作機會,是影展星光背後的珍貴實務。」而新晉導演曾慶宏對於能隨團參與威尼斯國際影展更表示非常興奮:「這次參與影展實在有效地拓展國際影人網絡,有助締造合拍機遇。」而資深電視及電影製作人黃培達對於可以在頂級影展與歐洲影人交流亦表示獲益良多:「這次能充分體驗大型國際影展的節目安排及配套,可以接觸不同地區的製作人。」

香港電影發展局主席王英偉博士表示: 「我很高興是次業界代表團前往威尼斯國際影展獲得豐碩的成果,我們會透過電影發展基金繼續支持業界參與國際影展,以增加香港電影及電影人的知名度,並推廣歐亞文化交流電影製作資助計劃,進一步加強香港與歐亞電影業界的合作,幫助開拓香港電影在當地市場的發展,令香港電影業更上一層樓。」