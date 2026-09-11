14歲少女涉與5男性交　事主遭多人遊說豁出去　並遇有老師求性交

14歲少女涉與5男非法性交案（HCCC94/2025），今（11日）在高等法院續審。控方繼續播放事主的會面錄影，並透露她更數名男子在交友程式的交友情況。



事主X稱，因為很多人遊說她發生性行為，她最終亦說服自己，決定「豁出去」。她亦坦言因朋友不多，故答應他人的性交邀請，以維持朋友關係。她又透露，其中一名相約她的人自稱是小學老師，該老師得知她有性經驗便稱：「我地都試吓。」並相約在酒店見面。她稱該老師要求口交，她稱未試過，該老師叫她試試，並在她完成後讚她「好叻」。



五名被告分別為譚兆竣 （28歲，小學老師)、陳家明（33歲，地政主任）、吳啟正(24歲，工程實習生）、曹杰庭（31歲，消防員）和黃栢康（28歲，YouTuber)。5人各被控一項與未成年少女發生性行為，及一項非禮罪，曹另被控1項未經同意下作出的肛交罪。此外，黃栢康被控2項襲擊罪，案件發生於2023年5月3日至6月2日，女事主X案發時14歲。

首被告譚兆竣，他被捕時報稱教師。(朱棨新攝)

次被告陳家明，被捕時報稱地政主任。(朱棨新攝)

其餘3被告

第一次性交男方未用安全套

控方今繼續播放X和女警進行的錄影會面，X稱她在2023年4月28日作第一次性交，該名男子沒有使用安全。性交後，X問對方索取相片，對方則給予其自拍照。

為維持朋友關係答應性交

女警問及X在交友程式Heymandi帳戶名稱上，已加上「少甜」(意指拒絕性行為)的字眼，為何仍願意發生性行為，X稱因為很多人遊說她，她最終亦說服自己，並決定：「算啦，豁出去。」她坦言朋友不多，應他人邀請發生性行為﹕「唔想無咗朋友關係咁。」並同意是為了維持朋友關係，她對性行為沒有感覺。

小學老師聞X有性經驗提議：我地都試吓

X續指她後來在交友程式Heymandi認識一名男子，對方自稱在油尖旺一間小學任老師。兩人閒談期間，小學老師問X曾否發生性行為，X稱試過一次，小學老師隨即提議：「我哋都試吓。」並相約她性交，X稱有告知對方她的年齡。

冒母親簽名請假去酒店

兩人在2023年5月3日相約見面，當天X放學後原有訓練，她冒充母親寫信請假。她當天放學後前往荃灣的悅品酒店，X和該小學老師在房間一同洗澡，X問對方教什麼科目，小學老師稱他教中文科。

為小學老師口交被讚好叻

洗澡後，小學老師要求X替他口交，X表示可以但稱她未曾試過，該小學老師說：「唔緊要，試下啦。」X稱她便替該小學老師口交，對方還稱讚她「好叻」。兩人繼而性交，小學老師並在她的口內射精。

為自稱政府文職先口交再性交

X又指，其後和另一名在Heymandi認識的男子相約外出性交。她補充，該男子在通電時知道她的年紀後，相約性交。該男子又透露做「政府工」，是一名文職。兩人相約到荃灣的旭逸酒店，X在房間內替該男子口交，兩人繼而性交，該男子並在X口中射精。