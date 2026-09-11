14歲少女涉與5男性交　事主指科大生願補習數學　建議性交當學費

14歲少女涉1個月與5男非法性交案（HCCC94/2025），今（11日）在高等法院續審。控方繼續播放事主X的會面錄影，她提及與一名科大生及一名消防員的性交經歷。



事主X稱與科大生在交友程式認識後開始聊天，她提及不懂數學，科大生稱可為她補習，但「無理由白做」，故提議以性交當交學費，事主答應，並到科大生的家人。她並記得科大生性交期間曾更換一件科大T恤，X指因為他覺得這是他的榮譽。



X又提到一名消防員明知她未成年及來經，仍同意與她性交，惟過程對方未得她同意突然肛交，她大叫：「好痛。」對方才停止，她強調該次肛交她並不同意。



五名被告分別為譚兆竣 （28歲，小學老師)、陳家明（33歲，地政主任）、吳啟正(24歲，工程實習生）、曹杰庭（31歲，消防員）和黃栢康（28歲，YouTuber)。5人各被控一項與未成年少女發生性行為，及一項非禮罪，曹另被控1項未經同意下作出的肛交罪。此外，黃栢康被控2項襲擊罪，案件發生於2023年5月3日至6月2日，女事主X案發時14歲。

第三被告吳啟正，被捕時報稱工程實習生。(朱棨新攝)

第四被告曹杰庭，被捕時報稱消防員。(朱棨新攝)

科大生提意性交當補習學費

X在會面講及，在2023年5月27日到荃灣福來邨某單位補習數學，並發生性行為。她解釋，於見面前3、4天，在交友程式Heymandi認識一名男子。傾談間，X提及「數學唔識」，該男子自稱在科技大學讀書，可以替她補習。惟他又指「無理由白做」，提出發生性行為「當交學費」，X回應：「無所謂。」遂答應。

性交途中換科大T恤

她隨科大生到福來邨某單位，科大生替她補習半小時後，要她「交學費」。X替他口交，然後兩人性交。期間，X收到母親電話，她到廁所和母親講電話。她在廁所時，發現自己來經，但之後未有告知科大生。兩人之後繼續性交，她和科大生在性交後見到床單有血跡。X又指，科大生於中途更換一件科技大學T恤，X庭上指：「因為佢覺得係自己(嘅)榮譽。」

消防員表明知生理期仍同意性交

X續指她在Heymandi認識一名自稱消防員的男子，她向對方表示她只有14歲，並有性經驗，消防員便提出和她性交。X問消防員是否介意她正值生理期，消防員表示不介意。

性交期間突然肛交

兩人遂於2023年5月29日放學後到荃灣旭逸酒店見面，她並和消防員在房間内3度性交。X稱她在性交期間「噴咗好多血」，消防員遂把毛巾放在她的身體下方，然後繼續性交。她指第二次性交時，消防員把陽具插入她的肛門，X大叫：「好痛。」消防員便停止。

X指消防員事前從沒有表示會肛交，當時也沒有問過她。她強調不同意肛交，又透露以往有其他人提議肛交，但她擔心感痛和「唔習慣」而拒絕。

案件下周續審。