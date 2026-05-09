五一丁財兩旺遊客「年輕化深度化」　議員倡跨界聯乘延長留港

五一黃金周假期剛結束，其間共錄得約119萬人次旅客訪港，較去年同期上升8%，當中101萬人次為內地遊客；黃金周期間酒店入住率整體達到90%，略高於去年，房價則較以往長假期上升一成。立法會議員姚柏良、鄭泳舜及林偉全今日（9日）共同出席一個電台節目，探討黃金周期間旅遊市道表現，並就如何進一步提升香港旅遊競爭力提出各自的見解。



選委界立法會姚柏良。（資料圖片）

姚柏良：黄金周「有人頭也有銀頭」

從事旅遊業的選委界議員姚柏良在節目中指出，是次黃金周「有人頭也有銀頭」，旺丁又旺財。他形容，市面消費氣氛活躍，酒店入住率高達九成，有效帶動了零售與餐飲業。他又觀察到訪港旅客出現了年輕化、以家庭為單位以及追求深度遊的三大轉變，他們更熱衷於探索本地地道文化。

對於外界擔憂酒店房價飆升，姚柏良解釋現今旅客對價格十分敏感，加上交通便利提供了更多選擇，故酒店定價依然克制。此外，他提到旅行團僅佔整體旅客約百分之三，且不良營商手法已絕跡，建議未來可透過「票尾經濟」等跨界別合作，將集中在維港的旅客引流至不同地區參與活動。他舉例指，西九文化區希望打造票務系統聯乘不同的持分者，用「票尾經濟」概念，推動不同性質的地區活動。

立法會議員鄭泳舜。（梁鵬威攝）

鄭泳舜倡結合盛事「打包式」宣傳

民建聯九龍西議員鄭泳舜也提倡「票尾經濟」。他表示，本港未來數月將舉辦多場足球賽，當局可思考如何「打包式」宣傳，即結合多項活動，或透過盛事活動的票尾推廣，推出「票尾經濟」優惠，產生協同效應，鼓勵旅客留港更長時間。

鄭泳舜同時關注餐飲業的復甦情況。他表示，雖然高級食肆及特色茶餐廳在假期內生意興隆，但部分中價位餐廳因成本高昂而未能受惠，業界亟需尋求轉型。他呼籲當局在政策上適度拆牆鬆綁，例如放寬食肆容許寵物進入的限制，以及增設露天茶座等，從而鼓勵市民與旅客增加外出消費，進一步搞旺市道。

立法會議員林偉全。（何夏怡攝）

林偉全：香港應主打「五星級服務、四星級價錢」

經民聯商界（第一）議員林偉全認為，市面恢復熱鬧是經濟向好的象徵。他強調，香港旅遊業不應盲目陷入削價競爭，而應主打「五星級服務、四星級價錢」。他指出，相比起倫敦等海外大城市，香港的頂級酒店及米芝蓮星級餐廳在旅遊旺季的收費相對合理，且透過禮賓部預訂也較為便捷，這些高品質體驗正是吸納高端客群的一大優勢。

面對外圍經濟挑戰，林偉全讚賞政府積極開拓中東及中亞（如烏茲別克）等新興市場，並鼓勵中小企善用香港完善的稅制及法律優勢，把握外資進入大灣區的機遇以分散投資風險。他又表示，中東局勢緊張，導致燃油價格上升，不但影響運輸業，石油副產品價錢同樣增加，希望政府向中小企提供更多支援，業界亦要懂得分散投資，開拓不同市場。