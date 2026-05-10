粵車南下｜華晨寶馬五一黃金周違例駛入南大嶼　運輸署交警方跟進

【五一黃金周／粵車南下／內地旅客／大嶼山】目前只有巴士及特定車輛方准駛入大嶼山封閉路段，有粵車南下旅客在小紅書分享自駕遊經歷，聲稱內地五一黃金周期間，曾駛進南大嶼「包下整個海灘」，並附有品牌為「華晨寶馬」的私家車相片；同時有香港網民在社交平台上傳一張大澳道的相片，揶揄圖中粵車取得「無敵通行證」，而該粵車的型號及車牌，正與上述旅客的相片吻合。換言之，涉事旅客疑違反車輛不准進入大嶼山封閉道路的規定。



政府發言人周六（9日）回應《香港01》指，只有香港登記及領牌並持有許可證的私家車，才准進入相關路段，運輸署已將該宗涉嫌違例的個案，轉介予警務處按香港法律及程序處理，並視乎情況與粵方按「粵車南下」管理辦法作適當跟進。



內地五一黃金周期間，一輛掛有本港「FT」及內地「粵A」即廣州車牌，品牌為「華晨寶馬」的粵車，在大澳道大澳道佛教筏可紀念中學一帶行駛。（FB群組圖片）

五一黃金周有粵車駛進大嶼山封閉路段 網民揶揄︰無敵通行證

粵車南下自去年12月23日起實施後，一直引起社會廣泛關注，最近內地五一黃金周期間，有內地車主被指將掛有FT車牌的粵車開往南大嶼山（東涌道石門甲以南）旅遊，並在小紅書發文分享來港自駕遊的經歷，標題為「粵車南下之五一包下整個海灘」。

同時，有香港網民在社交平台發布粵車違例的相片，揶揄車主取得「無敵通行證」。相片顯示，有一輛掛上本港「FT」及內地「粵A」即廣州車牌，品牌為「華晨寶馬（BMW）」的粵車，在大澳道佛教筏可紀念中學一帶行駛，其車輛品牌型號、內地及香港FT車牌號碼，都與上述小紅書帖文吻合。

有粵車南下旅客在小紅書發文分享來港自駕遊的經歷，標題為「粵車南下之五一包下整個海灘」。（小紅書截圖）

涉事車主不否認指控︰這不港珠澳下來到郊野走走吃個飯嘛

不過，南大嶼山道路24小時全日封閉，只有巴士及特定車輛才准駛入，市民需提早一個月在運輸署網頁申請「大嶼山自駕遊」計劃，每日配額50個，以抽籤方式發放，若申請成功便可取得大嶼山封閉道路通行許可證。

有網民留言質疑涉事車主沒有申請相關許可，提醒他可能涉及違法行為。其後車主回應指「這不港珠澳下來就到了，想着郊野走走吃個飯嘛」，間接承認沒有事先申請許可，便私下進入南大嶼山區域，不久後更刪除相關帖文。

有網民留言質疑車主沒有申請相關許可，獲回應指「這不港珠澳下來就到了想着郊野走走吃個飯嘛」。（小紅書截圖）

政府發言人︰目前粵車不可進出大嶼山封閉路段

政府發言人周六（9日）回應《香港01》指，粵車南下計劃實施至今，整體運作有序暢順，大部份內地司機在香港駕駛時，均遵守香港道路規則，至於涉及粵車的零星違例的情況，已獲處理或正在跟進中。

政府發言人表示，上述個案涉及大嶼山南部的封閉道路。現時只限持有有效「大嶼山封閉道路通行許可證」的香港登記及領牌的私家車進入，因此粵車並不可進出有關路段。

運輸署已將上述涉嫌違例的個案，轉介予警務處按香港法律及程序處理。（資料圖片）

運輸署已將涉事個案轉交警方按香港法律處理

政府發言人又指，運輸署已將上述涉嫌違例的個案，轉介予警務處按香港法律及程序處理，並視乎情況與粵方按「粵車南下」管理辦法作適當跟進。

政府發言人並指，運輸署會持續檢視大嶼山封閉道路的管理情況，按需要加強有關封閉道路的標示，並繼續透過不同渠道為「粵車南下」司機，提供道路和駕駛安全的資訊和加強宣傳教育，提醒粵車司機注意香港的交通規則、交通標誌和道路標記，以及在香港駕駛時需注意的事項。