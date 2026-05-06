五一黃金周｜101萬內地旅客旅港按升一成　酒店入住率達到90%

內地五一黃金周長假期昨日結束，政府指，根據入境處數字，黃金周期間訪港旅客共有約119萬人次，較去年同期上升8%；當中內地訪港旅客共約101萬人次，較去年上升10%。黃金周期間酒店入住率整體達到90%，較去年略高；房價則較以往長假期上升一成。



黃金周期間，平均每日內地旅客入境人次約20萬，內地旅客入境最高峰日子為5月2日，約有26萬內地旅客人次訪港。最多內地旅客使用的入境口岸為落馬洲支線，其次為高鐵西九龍。



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五一黃金周首日，有251,212名內地旅客入境，出境的本港居民則有432,862名；

次日入境的內地旅客有263,037名，出境本港居民有352,154名；

第三日有200,516名內地訪客，出境的港人則有224,068名；

第四日共190,512名內地訪客入境，出境的港人有246,408名；

最後一日仍有190,512名內地訪客入境，出境港人有246,408名。



820個內地入境旅行團 酒店房價較以往長假期升一成

政府表示，五一黃金周期間共有約820個內地入境旅行團、超過32,000人次訪港，過夜行程佔約60%，旅行團數目與去年同期相若。黃金周期間酒店入住率整體達到90%，較去年略高；房價則較以往長假期上升一成。

政府指，黃金周期間的訪港旅客遍布香港不同景點，主要旅遊景點包括西九文化區、海洋公園、香港迪士尼樂園、山頂纜車及昂坪360纜車等人流暢旺，人流管理工作順利。多個社區包括舊城中環、油麻地、九龍城等地點形成深受旅客歡迎的城市漫步路線。

鹹田灣營地於5月2日清晨的狀況。（漁護署Facebook圖片)

麥理浩徑第一、二段及附近指定露營地點錄19宗執法個案

在鹹田灣、西灣及浪茄灣的營地，漁護署與食環署聯合行動，保持營地及咸田公廁清潔，亦按計劃安排人員日夜巡邏駐守及提醒營友露營禮儀及守則，各露營地點的使用情況、衞生及秩序大致良好。漁護署加強了打擊違法行為，於黃金周期間在麥理浩徑第一、二段，以及附近指定露營地點進行宣傳教育及作出勸喻及警告，共有19宗執法個案，涉及亂拋垃圾及於指定營地以外地方露營等。

政府指，黃金周期間整體交通大致暢順運輸署緊急事故交通協調中心24小時運作及提升運作級別，全面監察全港各區包括各口岸、主要車站及不同旅客熱點的交通和公共運輸服務情況。運輸署督導本地和跨境公共運輸服務營辦商加大運力，包括加強港鐵來往羅湖／落馬洲站的列車服務、加開高鐵來往福田、深圳北及北京西站的相關班次、加強跨境巴士服務、增加連接各陸路口岸的巴士班次等，方便市民和旅客出行。

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陳國基：有商場表示多個零售類別消費額均有按年雙位增幅

政務司司長陳國基表示，有商場表示多個零售類別消費額均有按年雙位增幅，餐飲業界亦指遊客區食肆生意額有約兩成增長，創造可觀經濟效益。這充分體現旅遊業作為本港經濟重要動力的作用。政府會繼續與業界一同推廣多元化的旅遊產品及項目，為旅客打造全方位、更深刻的旅遊體驗，並將旅客增長帶來的經濟效益輻射至不同行業，惠及整體經濟。