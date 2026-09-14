施政報告前瞻｜創科研發開支不如深圳南山　設硬指標可彎道超車？

【施政報告2026/北部都會區/五年規劃】行政長官李家超下周三（16日）發表香港首份五年規劃及本屆政府任期內最後一份《施政報告》，社會各界無不盼望特區政府能為經濟轉型開拓新路，當中港深創新及科技園等規劃，被寄予厚望成為香港經濟起飛的新引擎，惟回歸最核心的數據，本港對於創科的研發總開支（R&D）被隔壁深圳南山區「遠遠拋離」，後者2024年的投入資金為香港的兩倍有多。《香港創新科技發展藍圖》目標2030年本港R&D佔GDP的比重增至2%，惟按目前的增長速度，能否完成目標仍是一個問號。



有消息人士指，政府擬為創科改立「硬指標」，料五年規劃的指標更進取。有立法會議員認為，「硬指標」相對於《藍圖》的參考指標更明確，而香港落後內地等地區多年，短期內確實難以「彎道超車」，建議政府找出適合自身發展的定位，長遠培養屬於香港的巨企，例如香港醫療人才豐富，生物科技正是主力發展的方向之一。



特區政府耗資逾千億港元建設北部都會區，冀成為香港經濟轉型起飛的新引擎。圖為2020年港深邊境的航拍圖。（資料圖片）

今日本港創科發展之困，並非一日之寒，自上世紀80年代工廠大規模北移，經歷40年的產業空心化，製造業佔GDP的比重從高峰期近25%，暴跌至目前不足1%，產業結構極度單一。其實早於千禧年代，首任特首董建華已提出發展數碼港，嘗試通過發展高新科技帶動香港經濟轉型，惟在香港地產霸權及金融獨大的經濟結構下，創科淪為股市炒作的題材，數碼港開發重點變成豪宅，本地創科產業發展停滯，導致香港面對外部衝擊時韌性不足。

特區政府近年幡然醒悟，耗資逾千億港元建設北部都會區，港深創新及科技園、新田科技城、沙嶺數據園區等規劃相繼上馬，冀與一河相隔的深圳協同發展，同時各種創科基金相繼推出、港投公司成立，看似一切正重新步入正軌，惟現實是本港要追回「失落的40年」，實屬不易。

深圳南山區歷史性成為中國首個GDP破萬億的地市轄區。圖為南山區深圳灣人才公園。（深圳灣城市管理及執法局網頁圖片）

全港創科研發總開支不到深圳南山一半

本港創科界近年流傳一句無法迴避的「靈魂拷問」，直指香港創科的研發總開支（R&D）竟不如深圳的一個區。若翻開深圳南山區今年初出爐的「成績表」，2025年該區生產總值（GDP）已飆升至人民幣10102.38億元，同比增長6.3%，歷史性成為中國首個GDP破萬億的地市轄區。

深圳南山區面積僅185平方公里，不足深圳總面積的十份一，若對比香港相當於港島南區及大埔區的面積總和（分別約39及148平方公里），惟有限的土地卻貢獻深圳逾四份一的經濟產出，上市公司的密度為全國最高，也是騰訊、大疆、中興等巨企的搖籃，經濟體量更超過全國不少地級市，甚至略高於克羅地亞、保加利亞等中歐國家。

2024年香港與深圳南山區創科研發總開支比較圖。（AI製圖）

南山區2024年創科研發總開支佔GDP比重7.66% 香港僅1.1%

根據政府統計處最新數據，2024年本地研發總開支佔GDP比重只有1.1%，即約350億港元，當中57%資金來自政府公帑，本地企業佔約38%，剩餘約5%資金則來自香港以外機構。反觀深圳南山區同年的研發總開支佔GDP比重7.66%，即人民幣約727.8億元，折合約851億港元，相當於全港總投入的兩倍有多，而核心差異在於南山區多達90%研發資金是來自企業。

香港作為國際金融中心，擁有5所全球百強大學，基礎科研實力名列前茅，惟全港對創科研發的總開支，竟被深圳一個區遠遠拋離，突顯出追趕「失落的40年」難如登天，特首李家超去年多次表示對北都發展「心急如焚」，並不無道理。

特區政府冀本港2025年的研發總開支佔GDP的1.3%，2030年增至2%。（《香港創新科技發展藍圖》文件截圖）

有傳媒近日引述消息人士指，特區政府擬為創科改立「硬指標」，料五年規劃的指標更進取，同時需要「說到就要做到」。其實政府在2022年底發布的《香港創新科技發展藍圖》中已曾提及發展願景，冀本港2025年的研發總開支佔GDP的1.3%，2030年增至2%，惟《藍圖》說到底只是一個參考指標，未能實現也不用問責，若按目前研發開支增長速度，即2023年及2024年研發總開支分別只佔GDP的1.1%，數據尚未出爐的2025年甚至未來2030年能否完成目標，現在仍是一個問號。

吳傑莊籲硬指標加入「採用本地科研產品」助初創萌芽

涉足創科、投資創業資金的立法會議員吳傑莊認為，設立「硬指標」相對於參考指標更明確，能供官員及業界一同朝着目標前進，是特區政府敢於擔當的表現。他建議「硬指標」不用規限在一個數字，可仿傚內地設有浮定區間，另外又建議在硬指標中加入「採用本地科研產品」，讓政府部門帶頭成為買家，否則企業前期雖得政府提供補貼，但產品研發成功後面臨無人埋單的窘境，不利於創科公司萌芽。

立法會議員吳傑莊認為設立「硬指標」相對於參考指標更明確，能供官員及業界一同朝着目標前進。（資料圖片／何柏佳攝）

本港醫療人才豐富 生物科技是創科主力發展方向

吳傑莊相當認同內地創科的發展理念，又提到歐美國家也不再自由放任市場，注資支持創科企業的發展，惟內地及其他國家多年來深耕半導體等產業，如今難以「彎道超車」，他建議特區政府牽頭找到適合自身發展的定位，從而長遠培養屬於香港的巨企，例如香港醫療人才豐富，生物科技正是主力發展的方向之一。

今年7月底，中國存儲晶片龍頭長鑫科技上市後股價暴升，寫下A股資本神話，吳傑莊認為長鑫科技的成功，正是合肥政府堅持投資20年的成果，他對香港創科未來抱持樂觀態度，相信政府推出的措施，包括規模達100億元的創科產業引導基金等，將來會慢慢轉化成實際效益，相信只要跟隨「硬指標」穩步前進，總有一日會開花結果。

2022年7月28日，位於安徽省合肥市的一家京東方（BOE Technology Group Co. Ltd）工廠，圖為工廠10.5代玻璃基板生產線。（Getty）

籲統計部門適時公布數據 向納稅人證明投入能取得實質回報

不過，站在市民角度而言，創科不像傳統民生措施能快速見效，容易被納稅人質疑公帑投放在看不見成果的「無底深潭」。吳傑莊建議政府統計部門要適時公布數據，包括創科帶動的就業機會及稅收等，用數據向市民證明公帑投入能取得實質回報，以改變社會多年來根深蒂固輕視理工科的觀念，讓家長及頂尖學子看到創科的前景，吸引更多具有潛質的年輕人投身創科行列。

華為都唔係第一日爆，香港係咪要有自己嘅科技公司？要長時間去做，唔能夠一蹴而就，唔係5年彎道超車就可以贏晒所有。 選委界立法會議員吳傑莊

在江蘇揚州創立的邁安德集團，專注於油脂、澱粉、固態發酵、釀造、節能蒸發和倉儲物流等領域，為客戶設計機械產品及系統解決方案，今年號稱在細分市場成長為亞洲第一、全球第二的地位。（歐陽德浩攝）

擺脫「失落的40年」亟待決策者拿出魄力破局

全球政治風雲詭譎，在供應鏈劇烈重構、大國博弈加劇的今天，留給香港經濟轉型的時間不多，特區政府須擺脫單純依賴公帑撥款等舊路，用清晰的「硬指標」倒逼市場資本進場，融入國家產業格局，並攜手深圳等廣東城市，推動創科全面發展。

深圳南山、合肥等珠玉在前，香港能否擺脫「失落的40年」，培育出屬於自己的科技巨企，在全球產業鏈中佔據一席？最新一份《施政報告》及首個五年規劃，正是特區政府展現變革的試金石，亟待決策者拿出魄力破局。