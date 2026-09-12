2.28億六合彩｜夾份買六合彩中獎拒平分　被捕食環職員保釋侯查

全城矚目的六合彩50周年第二期2.28億元金多寶上周六（5日）攪珠，最終頭獎由3.5注瓜分，每10元一注派彩超過6,300萬元。據了解，食環署活化街市組有15名人員合資購買彩票，中了半注頭獎，派彩約3,100多萬元，但負責購買的衞生督察表明不願平分彩金，之後懷疑「潛水」沒有現身。同事報警後，警方於昨日（11日）以涉嫌盜竊拘捕涉事的36歲男子，經調查後該名男子現已獲准保釋，須於10月中旬再向警方報到。



六合彩50周年第二期2.28億元金多寶上周六（9月5日）攪珠。（資料圖片／陳浩然攝）

六合彩50周年第二期2.28億元金多寶上周六攪珠，吸引大批巿民碰運氣。（資料圖片／羅日昇攝）

警方稱，9月9日接獲一名男子報案，指於9月5日與數名同事合資購入彩票，並由其中一名男同事負責購買。惟中獎後，報案人與該名男同事就彩金事宜未能達成共識，涉及金額約3千萬元。

警方於昨日（11日）拘捕該名36歲本地男子，涉嫌「盜竊」，該名男子已獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到。

消息指，幸運兒是食環署活化街市組的一班同事，當日有15人合資購買該期六合彩，由36歲姓凌的衞生督察負責購買，其後中了半注頭獎，派彩約3,100多萬元。惟凌不願平分彩金，因而與同事起糾紛。周三（9日）晚上雙方曾談判，同事擔心他私吞全部獎金，於是報警。

六合彩50周年第二期2.28億元金多寶上周六攪珠，全城矚目。（資料圖片／陳浩然攝）

馬會上周六（5日）舉行了「六合彩50周年金多寶（第二期）」攪珠，特設1.85億元金多寶，頭獎基金高達2.28億元，突破六合彩歷來最高頭獎派彩紀錄。當日總投資金額約為3.65億元。該期頭獎3.5注中，每注派6,337萬元；至於二獎方面有20注中，每注派613,630元；三獎有875注中，每注派37,400元。