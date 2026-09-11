2.28億六合彩｜食環職員們夾份買六合彩中獎　36歲男疑拒平分被捕

全城矚目的六合彩50周年第二期2.28億元金多寶上周六（5日）攪珠，最終頭獎由3.5注瓜分，每10元一注派彩超過6,300萬元。據了解，食環署活化街市組有15名人員合資購買彩票，中了半注頭獎，即派彩約3,100多萬元，但負責購買的衞生督察表明不願平分彩金，之後懷疑「潛水」沒有現身。其同事本周三（9日）報警。



警方表示，本周三（9日）接獲一名男子報案，指9月5日與數名同事合資購入彩票，並由其中一名男同事負責購買。惟中獎後，報案人與該名男同事就彩金事宜未能達成共識，涉及金額約3,000萬元。警員經調查後，昨日（11日）拘捕一名36歲本地男子，涉嫌「盜竊」。他現正被扣留調查。案件交由西區警區刑事調查隊第五隊跟進。



六合彩50周年第二期2.28億元金多寶上周六攪珠。（資料圖片／羅日昇攝）

馬會上周六（5日）舉行了「六合彩50周年金多寶（第二期）」攪珠，特設1.85億元金多寶，頭獎基金高達2.28億元，突破六合彩歷來最高頭獎派彩紀錄。當日總投資金額約為3.65億元。該期頭獎3.5注中，每注派6,337萬元；至於二獎方面有20注中，每注派613,630元；三獎有875注中，每注派37,400元。

消息指，食環署活化街市組當日有15人合資購買該期六合彩，36歲姓凌的衞生督察負責購買，其後中了半注頭獎，派彩約3,100多萬元。惟中獎後，凌不願平分彩金，因而與同事發生糾紛。周三（9日）晚上，他曾與同事談判，凌期間表明拒絕平分彩金，同事擔心他私吞全部獎金並消失，於是報警。

過往亦曾發生受託人私吞案件獎金。2007年，一名女子曾委託一名中年男茶客代為購買六合彩，之後發現自己中了三獎。不過，該名友人竟私吞約3.8萬元的彩金，並故意失蹤。女事主報警及告上法庭，被告被判入獄六周，但無力償還獎金。