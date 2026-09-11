六合彩分錢唔勻變盜竊　律師指歸還獎金已冇用　或成日後求情理由

據悉食環署活化街市組有15名人員合資購買彩票，中了半注頭獎，即派彩約3,100多萬元，但負責購買的衞生督察表明不願平分彩金，之後更「失蹤」。事件由「分錢唔勻」演變成「盜竊」案。《香港01》晚上曾到涉案姓凌食環督察的住所拍門，屋內有一名女子回應「凌生唔喺度」，但未有開門受訪，之後沒再回應。



有律師指出，該宗事件已由警方介入調查，即使涉案人再現身向同事分錢，也不能就此私下了事，警方不會因此而不向涉案人起訴，倘若證據確鑿，證實有人涉不誠實意圖永久謀奪他人的財物，警方仍會作出檢控，還錢或可能只成為日後上庭的求情理由。



六合彩自1976年推出至今已有50年歷史。（夏家朗攝）

全城矚目的六合彩50周年第二期2.28億元金多寶上周六（5日）攪珠，最終頭獎由3.5注瓜分，每10元一注派彩超過6,300萬元。據了解，食環署活化街市組有15名人員合資購買彩票，中了半注頭獎，即派彩約3,100多萬元，但負責購買的衞生督察表明不願平分彩金，之後更「失蹤」。其同事前晚（9日）報警，案件列作「盜竊」，交由香港仔警區值日隊第五隊接手跟進。消息指，該名衞生督察姓凌（36歲），現時被警方通緝。

9月5日，香港賽馬會舉行第二期50周年金多寶攪珠，若以10港元一注獨中，頭獎估計可高達2.28億港元，當日有多人到中環士丹利街投注站排隊買六合彩彩票。（資料圖片/陳浩然攝）

涉案衞生督察住所有人 屋內有女子回應：「凌生唔喺度！」

《香港01》記者今晚（11日）曾到涉案衞生督察的港島區住所拍門，嘗試了解情況，最初屋內有小朋友和外傭的對話聲音，然後有一名女子在屋內回應說「凌生唔喺度」，隨後屋內沒再傳出聲音，亦沒有開門受訪。至於鄰居指與該單位的住戶不相識，近日亦不見有其他人上門「找晦氣」。

律師梁永鏗。（資料圖片）

歸還獎金是否可「銷案」？ 律師：或只能作日後求情理由

今次一宗買六合彩「分錢唔勻」事件，演變成「盜竊」案，涉案的衞生督察更被警方通緝。假如涉案人士事後現身歸還獎金分錢，是否可以就此私下了事？

律師梁永鏗表示，涉案人可以在民事上歸還獎金，但不等於可以就此「銷案」。案件目前已有警方介入，警方最終會否向其落案起訴，必須視乎有否足夠證據，最關鍵要證明有人是否不誠實的意圖永久謀奪他人財物。

律師指中奬後才提出「要分多啲」 繼而挾獎金失蹤等同盜竊

他解釋，一班同事合資購買六合彩彩票，即使沒有事前說清楚如何分配獎金，但按合理推斷，應以「夾錢的比例來分獎金」；再者，若各人在口頭上或者以電子通訊時傳送的訊息內容，也可以作為大家有協議和承諾。到了中獎後，才有人認為「我應該要分多啲，然後話我唔分出嚟，唔分畀大家，繼而就消失」，梁永鑑指此舉就等同盜竊行為。

他續指，事後歸還獎金這個動作只是補救，但警方仍可以作出檢控，或只能用作日後上庭向法官的求情理由，試圖減輕判刑。