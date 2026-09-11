2.28億六合彩｜據悉食環署15人夾份買中頭獎　買奬劵者疑私吞失蹤

全城矚目的六合彩第二期50周年2.28億元頭獎金多寶上周六（5日）攪珠，最終頭獎由3.5注瓜分，每10元一注派彩超過6,300萬元。據了解，食環署活化街市組有15名人員合資購買彩票，中了頭獎，但負責購買的衞生督察不願平分彩金，之後更「失蹤」。同事前晚（9日）報警，案件列作「盜竊」，交由香港仔警區值日隊第五隊接手跟進。據了解，該名衞生督察姓凌，現時被通緝。



食環署表示，署方知悉警方正就事件展開調查，並會按需要配合警方的工作。由於警方正在進行調查，署方現階段不宜評論相關細節。



傍晚約6時，中環士丹利街投注站外有職員舉牌，指等候時間約為30至60分鐘。（羅日昇攝）

馬會上周六（5日）舉行了「六合彩50周年金多寶（第二期）」攪珠，特設1.85億元金多寶，頭獎基金高達2.28億元，突破六合彩歷來最高頭獎派彩紀錄。當日總投資金額約為3.65億元。該期頭獎3.5注中，每注派6,337萬元；至於二獎方面有20注中，每注派613,630元；三獎有875注中，每注派37,400元。

消息指，食環署活化街市組當日有15人合資購買該期六合彩，36歲姓凌的衞生督察負責購買。惟中獎後，凌不願平分彩金，因而與同事發生糾紛。周三（9日）晚上，他曾與同事談判，凌期間表明拒絕平分彩金，同事擔心他私吞全部獎金並消失，於是報警。警方將案件列作盜竊處理，交由香港仔警區值日隊第五隊接手跟進，並通緝涉案的姓凌衞生督察歸案。

過往亦曾發生受託人私吞案件獎金。2007年，一名女子曾委託一名中年男茶客代為購買六合彩，之後發現自己中了三獎。不過，該名友人竟私吞約3.8萬元的彩金，並故意失蹤。女事主報警及告上法庭，被告被判入獄六周，但無力償還獎金。