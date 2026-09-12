BIOHK五周年諾貝爾慈善晚宴　陳一諤：協會5年從未停止探索

香港國際生物科技論壇暨展覽（BIOHK）五周年重點活動「BIOHK五周年．諾貝爾慈善晚宴」周五晚上（11日）舉行，以「Science Meets Art」為主軸，匯聚國際科研權威、政商領袖及各界嘉賓，同場亦上演歐洲殿堂級馬術劇場《CAVALLUNA 馬術X劇場穿梭異境》。



香港生物科技協會副會長、週年晚會籌委會主席陳一諤在晚宴上表示，協會五年來從未停止探索，相信科學突破與藝術的感動，同樣源於對人類潛能的極致追求。



香港國際生物科技論壇暨展覽（BIOHK）五周年重點活動「BIOHK五周年·諾貝爾慈善晚宴」於9月11在啟德體藝館舉行。(香港生物科技協會)

晚宴昨於啟德體藝館舉行 現場冠蓋雲集

「BIOHK五周年．諾貝爾慈善晚宴」周五（11日）在啟德體藝館舉行。現場冠蓋雲集多位國際頂尖學者及生物科技，以及政商界領袖都有出席。晚宴獲多家企業及機構鼎力支持，包括新寶堂、新風天域集團、中國生物製藥有限公司，協力夥伴齊惜福，以及週年晚會籌委會成員，涵蓋中醫藥、醫療創新、生物製藥及公益慈善等領域。

香港國際生物科技論壇暨展覽（BIOHK）五周年重點活動「BIOHK五周年·諾貝爾慈善晚宴」於9月11在啟德體藝館舉行。(香港生物科技協會)

《CAVALLUNA》亞洲首演 將全場氣氛推至高峰

晚宴上《CAVALLUNA》亞洲首演更將全場氣氛推至高峰，這齣風靡歐洲的殿堂級馬術劇場由國際艾美獎提名藝術家Klaus Hillebrecht編導，54匹歐洲頂級名駒，包括純種西班牙馬、弗里斯蘭馬、盧西塔諾馬及迷你雪特蘭小馬等，聯同國際級騎手、舞團及演員同台獻技。演出涵蓋高難度「匈牙利式列隊騎行」、自由馬術表演及迷你馬互動環節，配合原創音樂與電影感舞台設計，將啟德體藝館化身奇幻異境。謝幕時，全場報以近10分鐘的熱烈掌聲與歡呼聲，不少嘉賓起立致意。

香港國際生物科技論壇暨展覽（BIOHK）五周年重點活動「BIOHK五周年·諾貝爾慈善晚宴」昨晚（11日）舉行。(香港生物科技協會)

陳一諤：科學的突破與藝術的感動 源於對人類潛能的極致追求

香港生物科技協會副會長、週年晚會籌委會主席陳一諤在晚宴上表示，BIOHK五年來從未停止探索，相信科學的突破與藝術的感動，同樣源於對人類潛能的極致追求。他續說，當諾貝爾獎的智慧與歐洲名駒的蹄聲在啟德交匯，正是香港作為國際創科與文化雙樞紐的最佳證明。

香港國際生物科技論壇暨展覽（BIOHK）五周年重點活動「BIOHK五周年·諾貝爾慈善晚宴」昨晚（11日）舉行。(香港生物科技協會)

大會以「全球生物科技萬花筒」為概念 吸引逾1萬名專業參會者

BIOHK2026於周六（12日）在香港會議展覽中心閉幕。本屆大會以「全球生物科技萬花筒」為核心概念，會期4天，設置7大舞台、50餘場多軌道平行論壇，吸引全球40多個國家和地區超10,000名專業參會者，集結500余位世界級演講嘉賓，近200家海內外標桿企業參展。