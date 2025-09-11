BIOHK2025｜資本與創新深度融合 陳茂波：香港將引領生物科技浪潮

2025年9月11日，BIOHK2025香港國際生物科技論壇暨展覽進入第二天，議程重點圍繞生物科技投資與創新藥研發等核心商業議題展開。香港會議展覽中心人氣旺盛，資本與創新在這裏深度融合，各方共同探尋全球生物科技領域的下一個增長點。



BIOHK2025生物科技投資峰會開幕合影

當天最受關注的是生物科技投資峰會。香港特別行政區財政司司長陳茂波出席開幕儀式並致辭。他指出，在「一國兩制」的獨特框架下，香港擁有法治環境、普通法制度、資金資訊自由流通、緊密的國際聯繫、符合國際標準的知識產權保護體系，以及高水準的金融和專業服務，是舉辦此類高層次對話的理想平臺。香港既是連接龐大中國大陸市場的門戶，也是內地創新走向全球的橋樑。陳司長從創科生態鏈構建、國際融資環境與資本對接、建立獲國際認可的監管機制，以及匯聚全球頂尖人才四個方面，詳細闡述了香港為推動全球生物科技發展所能作出的貢獻。

香港特別行政區財政司司長陳茂波出席開幕儀式並致辭。

陳茂波強調，憑藉制度優勢、雄厚財力、卓越科研實力、支持性政策和國際化人才，香港已做好準備，必將引領下一輪生物科技創新浪潮。他歡迎全球創新者、投資者及合作機構來到香港，攜手將今天的理念轉化為明日的突破。

投資峰會內容涵蓋粵港澳大灣區政策解讀、IPO策略、併購整合趨勢以及中國企業出海機遇等多個維度。會場氣氛熱烈，投資機構與創新企業積極對接，多家初創公司進行了精彩的IPO路演，充分展現亞洲生物科技領域的活力與潛力。

創新藥發展與前沿科技論壇

論壇現場

同期舉辦的創新藥發展論壇同樣反響熱烈。議題聚焦腫瘤藥物研發、跨境融資策略，以及應對全球市場（尤其是FDA）監管變革的實戰經驗。來自跨國藥企、本土生物科技公司和法律領域的專家分享了寶貴見解，為創新藥的全球化發展提供了清晰路徑。

此外，「細胞基因治療前沿」、「FDA改革與全球藥政法規」、「AI + 傳統東方保健科學」、「創新醫療器械 (體外診斷) 規管與發展」以及由清華大學生命科學學院聯合主辦的「人工智慧在生命科學的創新突破」等多場分論壇也吸引了大量專業聽眾。這些分會場圍繞細胞與基因治療的最新臨床進展、全球藥政法規協調化趨勢，以及AI在藥物發現、生物標記物識別和精准醫療中的應用等展開了深入討論，為與會者帶來行業前沿洞察與合作靈感。

明日（9月12日）大會將進入第三日，焦點將轉向腦科學、RNA技術等前沿科研與臨床轉化領域，精彩仍將繼續。