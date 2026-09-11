BIOHK諾貝爾晚宴 X《CAVALLUNA》亞洲首演　馬術劇場啟迪科研創意

創新科技融合文化藝術為全球趨勢，未來教育不再鼓勵死記硬背，而是邁向跨界別STEAM全人發展。「BIOHK五周年·諾貝爾尊榮晚宴」及歐洲殿堂級合家歡馬術劇場《CAVALLUNA馬術X劇場穿梭異境》，於今晚（11日）在香港啟德體藝館舉行，為香港教育界、科研界與文化界迎來一場前所未有的雙重盛會。



（大會提供）

是次匯演屬亞洲首演，主題為「Science Meets Art」（科學遇上藝術），是香港國際生物科技論壇暨展覽（BIOHK）五周年的重頭戲，頂尖科學探索與卓越藝術美育的一體兩面，共同驅動人類文明與孩子想像力的無限延伸，為學界、家長及下一代提供了極具啟發性的教育範例。

科學巨擘薈萃 燃點下一代科研火種

科學教育不只是傳授知識，重點應是激發學生對未知世界的好奇心與探索欲。BIOHK主辦的「諾貝爾尊榮晚宴 @ CAVALLUNA」，邀得2001年諾貝爾生理學或醫學獎得主Tim Hunt教授，以及瑞典皇家科學院院士、前常務秘書Erling Norrby教授擔任嘉賓。

Tim Hunt教授當年對細胞週期的開創性發現，是源於對基礎科學的耐心與細緻觀察；這種科學家精神，正是現今香港科學課程中致力培養的核心素養。晚宴同時設有慈善籌款環節，款項將全數撥捐支持生物科技相關的教育及科研項目。

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沉浸式美學啟蒙 《CAVALLUNA》激發想像

《CAVALLUNA 馬術X劇場穿梭異境》，是歐洲規模最大的馬術劇場匯演，風靡歐洲、曾於超過30個城市巡演，本次亞洲首演獲香港賽馬會擔任獨家呈獻及文化合作夥伴，並得到香港特區政府文化體育及旅遊局「文化藝術盛事基金」的資助。故事講述擁有「繪畫成真」魔力的年輕巫女Meerin，一幕幕帶領觀眾走進神秘傳說國度。

劇場另一亮點，是「生命教育」與「同理心」的培養。54匹歐洲頂級名駒將亮相舞台，包括姿態高貴的純種西班牙馬、步伐優雅的弗里斯蘭馬、靈動的盧西塔諾馬，以及極受小朋友喜愛的迷你雪特蘭小馬。

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觀眾的沉浸式體驗，除感受到人馬之間的默契與信任，亦透過奇幻故事、高難度馬術特技、原創音樂與電影感舞台設計，激發孩童的想像力與藝術鑑賞力，直觀地學會尊重生命、理解非語言溝通的力量，這正是傳統課堂難以取代的生命教育體驗，亦是難得一見的親子教育盛事。

政商界跨界攜手築夢 推動科普與文化傳承

是次晚宴獲多家企業及機構支持，包括新寶堂、新風天域集團、中國生物製藥有限公司，以及協力夥伴齊惜福等。這些機構涵蓋了中醫藥傳承、醫療創新、生物製藥及公益慈善等多個領域，展現了「政、商、學、研」四方合作的力量，為推動香港成為國際創科中心及中外文化藝術交流中心，提供了堅實的後盾。