東涌公屋地盤石屎未達標　柏傲莊III曾用錯低強度石屎須拆卸重建

東涌第42區的興建中公屋發展項目，被揭其中三座的部份結構構件混凝土強度疑有質量問題。2021年，大圍站上蓋物業項目「柏傲莊III」，亦被揭同類混凝土強度不達標的罕見工程事故。發展商新世界發展當時主動提出拆卸重建受影響的第1座及第8座，預計延期9個月交樓，但最終因疫情等原因，直至今年3月才獲批「滿意紙」。交樓日期較原定的2023年6月足足延遲了兩年9個月。



東涌第42區公屋地盤。（資料圖片／黃學潤攝）

柏傲莊III。（資料圖片／夏家朗攝）

2021年，新世界發展旗下的沙田大圍站上蓋物業項目「柏傲莊III」，被指不同位置所用的混凝土強度，低於屋宇署批准圖則的指明等級強度，涉及第一期的第1和第8座共兩幢樓宇。當時有消息指，事件源於有人將不同強度的混凝土錯誤澆灌於不同區域，致鋼筋混凝土未能通過屋宇署的測試。

屋宇署當時獲悉事件後，曾要求負責該發展項目的有關人士為項目其餘5幢已完成上蓋主體結構工程的住宅大廈，即第一期第2和3座、第二期第5、6和7座的鋼筋混凝土支柱和承力牆進行額外測試並提交報告，包括在指定位置額外抽取混凝土芯並作抗壓測試。

至於測試結果顯示，第二期樓宇的樣本全部達標，第一期樓宇則有約5%樣本的混凝土強度低於屋宇署批准圖則的指明等級強度。

交樓日期三度延遲 今年4月才獲批「滿意紙」

雖然屋宇署經檢查後，認為涉事兩幢樓的整體結構未有明顯危險。新世界發展其後主動提出將該兩幢樓拆卸重建，並向800多戶受影響買家發信，逐一交代賠償方案，包括可以取消買賣，或是維持交易，接受賠償及利息開支，視乎購買形式。

受事件影響，「柏傲莊III」原定交樓日期是2023年6月30日，先因重建而延至2024年3月31日，其後再因疫情及惡劣天氣等原因延遲兩次，最終於今年3月才獲政府當局批「滿意紙」。