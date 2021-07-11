柏傲莊III｜陳健碩：落錯石屎7日就知　黃澤恩料監督溝通出錯

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-07-11 16:02

新世界及港鐵合作發展的柏傲莊三期，興建所用的混凝土強度低於屋宇署批准圖則要求，要拆卸重建。土力工程處前處長陳健碩今日（11日）出席電台節目指出，屋宇署批圖則時已標明所需混凝土強度，雖然「C80」及「C45」兩款石屎憑肉眼無法分辨，但澆灌後7日就知分別。工程師學會前會長黃澤恩估計，可能是地盤監督、溝通出錯，相信不涉及隱瞞或偷工減料。

▼柏傲莊第三期1座及8座需拆卸重建▼

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土力工程處前處長陳健碩出席港台節目《城市論壇》表示，屋宇署批出圖則時已說明混凝土強度，興建50層高樓宇對石屎質素要求高，他指「C80」及「C45」強度不同，雖然憑肉眼看不出分別，但澆灌「C45」石屎後，「7日就知唔夠班，點解早期睇唔到？」陳又認為，發展商賠償方案有約七厘息，算是慷慨。

工程師學會前會長黃澤恩指出，圖則指明「C80」強度但用錯「C45」，承拓力會「頂唔住」，認為「一定係落錯石屎」，問題出於地盤工序，有可能因誤會、溝通不足、監督鬆懈等所致，相信管理層及中層並不知情，不涉及隱瞞或偷工減料，「落C80定C45都係一樣工序，只係差幾萬蚊，邊有誘因呢？」

黃續指，若事件涉及造假，有關部門可以透過刑事條例控告發展商，若只是施工出錯，沒有犯罪動機，則可用《建築物條例》提控。

城市大學建築科技學部高級講師潘永祥認為，圖則出錯機會微，有可能是施工制度出錯，認為有關當局要調查，尤其為何6月18日已發現問題，至7月才公開。

資深驗樓師賴達明指出，本港建築物受嚴格規管，樓宇受結構影響近乎零，建議買家日後驗樓可留意牆身有否滲漏，單位裂紋未必與結構有關，有可能是油漆批盪所致。

↓柏傲莊 III 首日開放示範單位參觀人流↓

買家梁先生「烽煙」節目時表示，得悉有個別銀行不再接受按揭申請，倘不斷延期出現負面新聞，擔心買家無法上會，希望發展商保證必定能夠上會，否則形同被屈撻訂。

地盤工陳先生指，香港建築期好趕，約4至5日要建一層，估計與趕工或監督缺乏經驗有關，亦有可能「撈亂」石屎。市民女士批評，為何6月中發現石屎問題，仍繼續售樓，政府有需要嚴格規管，避免再發生。

↓柏傲莊 III 1B座48樓A室、三房示範單位↓