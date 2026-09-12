東涌公屋石屎未達標｜田北辰籲招標推扣分制　議員促盡快釐清事實

東涌第42區三座公屋發展項目的混凝土強度出現問題，涉事承建商「安保工程有限公司」（安保）近年捲入多宗工程問題，包括瑪麗醫院新大樓升降機故障、簡約公屋地盤被揭發螺絲剪短等。立法會前議員田北辰指，雖然政府近年對安保的表現「高度關注」，亦有罰「停賽」紀錄，惟安保仍有幾個中標工程已簽署合約，相關部門只能加強監管。



田北辰又指，由於政府招標採用「價低者得」的標準，導致有可能多個工程由同一間承建商中標，一旦該公司出現管理問題或高層換班，便如骨牌效應不斷被揭發各種工程問題，因此他建議政府日後招標引入扣分制，若投標者正在負責的工程超出特定數目，便遞減式扣分，從而將中標機會減至最低。



身兼房委會委員的立法會議員梁文廣則指，在等待進一步混凝土覆檢報告及調查期間，地盤內不受影響的其他工程，如非結構性施工、其他座數或地基工程等均可繼續推進，初步評估事件對整體公營房屋供應的影響暫時有限。



房屋署日前表示，東涌第42區公營房屋發展項目第3座、第4座及第5座部分結構構件的混凝土質量，需要按要求進一步審視及測試。（梁偉權攝）

安保連環爆工程問題︰瑪麗醫院新大樓升降機故障、簡約公屋螺絲剪短

東涌第42區的興建中公屋發展項目，被揭其中三座的部份結構構件混凝土強度疑有質量問題，房屋署證實需按要求進一步審視及測試。涉事承建商安保工程，近年捲入多宗工程問題，包括安保承建的瑪麗醫院去年底分階段啟用的「臨牀大樓1」，疑升降機槽尺寸有偏差，導致升降機多次故障；另外去年建築署先後在柴灣、屯門欣寶路及小欖3個簡約公屋地盤，發現有螺絲被剪短、鐵板連接孔遭擅自擴大的問題，該批工程也是由安保承建。

《香港01》9月12日下午所見，涉事地盤有混凝土攪拌車進出。（梁偉權攝）

房屋署正要求承建商進行額外鑽芯測試及結構評估。（梁偉權攝）

田北辰籲政府招標引入扣分制 避免承建商同時負責多項工程

實政圓桌召集人、立法會前議員田北辰表示，上述安保捲入的工程問題，分別涉及房屋署及建築署。他認為當不同政府部門相繼招標，都採用「價低者得」的標準，導致有可能多個工程由同一間承建商中標，一旦該公司出現管理問題或高層換班，便有如「骨牌效應」不斷被揭發各種工程問題，因此他建議政府部門日後招標引入扣分制，審視投標者正負責多少個公私營工程，若超出特定數目便遞減式扣分，從而將中標機會減至最低。

一有咩依郁、管理不善或者換咗個人，咪Domino effect（骨牌效應）全部出事囉，安保跟住未來仲有幾單工程，我睇死嗰幾單都遲早出事！ 實政圓桌召集人、立法會前議員田北辰

教育城「十本好讀」選舉，立法會議員田北辰分享閱讀心得。（梁鵬威攝）

政府已簽約難以叫停工程 「手尾好長」只能加強監管

田北辰透露，政府當局近年雖已對安保的表現「高度關注」，，惟安保仍有幾個正在進行或即將開展的工程難以叫停，因政府已簽署合約具有法律效力，加上合約條文列明提供工程補救機會，政府只能加強監管，一旦發現「風吹草動」便嚴肅調查，若以今次混凝土問題為例，房署只能要求打釘增加強度，若檢測後仍然不達標，才能要求拆掉重建。

暫時唔可以停工罰佢，因為合約寫明畀人補救，補救唔到可以拆，但唔可以炒佢魷魚，因為佢可以告你，跟住再搵人接手又麻煩，所以但凡批咗畀人做，手尾好長。 實政圓桌召集人、立法會前議員田北辰

立法會議員梁文廣表示，初步評估今次事件對整體公營房屋供應的影響暫時有限。（資料圖片／梁鵬威懾）

梁文廣︰初步評估事件對整體公屋供應影響暫時有限

身兼房委會委員的立法會議員梁文廣表示，今次事件由房屋署工程團隊在恆常檢測中主動發現，充分反映現行公營房屋工程的監控機制，發揮了預期且有效的把關作用，成功在施工階段及早發現及處理風險，保障公營房屋樓宇結構安全。

梁文廣指，初步評估事件對整體公營房屋供應的影響暫時有限，在等待進一步混凝土覆檢報告及調查期間，地盤內不受影響的其他工程，如非結構性施工、其他座數或地基工程等均可繼續推進，期望房屋署與工程團隊能夠靈活安排資源調動施工程序，將對工程進度的延誤及公營房屋供應的影響減至最低。

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談論最終責任歸屬言之尚早 促署方加快調查及測試進度

對於社會關注的責任問題，梁文廣認為現階段談論最終責任歸屬言之尚早，強調總承建商對項目的整體工程質素固然負有不可推卸的最終責任，但必須等待詳細的覆檢報告出爐，方能精準釐清問題根源，例如究竟是源於混凝土供應商的品質監管缺陷，抑或僅屬於個別混凝土批次或工序的品質偏差，另外房屋局必須責成總承建商盡快釐清事實，再決定下一步採取具針對性的追討、重做及改善措施。

梁文廣強調，公營房屋的施工品質直接關乎基層市民的居住安全與公眾信心，強烈促請房委會及房屋署即時加強涉事承建商及混凝土供應商相關公屋地盤的工程質量檢測，採取最高標準把關，署方亦應加快調查及測試進度，盡快公布最終覆檢結果與修繕方案，切實保障建屋質量並徹底釋除公眾疑慮。