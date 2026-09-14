人口老化｜長者安居協會推智能偵測　長者跌倒後10秒致電確認情況

隨着人口老化，長者面對的照顧需求增加。長者安居協會推出智能意外偵查系統於試驗計劃，為近500戶獨居雙老長者安裝跌倒偵測器，提供24小時的監測服務。當系統偵測到長者跌倒後，將於10秒內進行雙向語音通話，確認有否流血、肢體無法移動等情況，若屬醫療緊急狀況，會召喚救護車幫忙。協會計劃於年底推出以智能跌倒偵測為核心，涵蓋預防性風險管理及全面跌倒後支援的一線通防護服務，讓市民享用。



意外偵測器採用非熱成像AI毫米波技術，不會拍照、錄影，以保障私隱。（長者安居協會提供圖片）

近500戶獨居雙老長者參與測試 系統不會拍照、錄影

智能意外偵查系統於試驗計劃推出以來，長者安居協會為近500戶獨居雙老長者安裝跌倒偵測器，提供24小時的監測服務，期間有六戶長者在家中客廳、睡房等地方跌倒，不能重新站起，協會一線通7X24服務支援中心透過跌倒偵測器馬上察覺，偵測率達100%，並有效提供適當支援，部份個案需送院治理。

協會強調，此系統採用非熱成像AI毫米波，不會拍照、錄影，以保障私隱。

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雷達可覆蓋4米乘6米範圍 雜物堆放過高及空間狹窄阻擋訊號

協會行政總裁王虹虹表示，每個系統雷達可覆蓋4米乘6米範圍，長者可根據自身需求，將其安裝於家中不同地方。至於如何配置，她指，專業技術人員會上門與長者商量，評估其日常活動習慣等，若客廳雷達無法覆蓋房間，會建議在房間加裝。她又指，試行期間發現最大挑戰是雜物堆放過高，或空間狹窄擋住訊號，會與長者溝通協助搬開物品。

長者跌倒後10秒內進行語音通話 確認需否進一步協助

王虹虹續指，系統於偵測到長者跌倒後，將於10秒內進行雙向語音通話，確認有無流血、肢體無法移動等情況，若為證實為醫療緊急狀況，會立即召喚救護車幫忙。協會計劃於年底推出以智能跌倒偵測為核心，涵蓋預防性風險管理及全面跌倒後支援的一線通防護服務。

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陪診服務需求增60% 復康治療增300%

另外，協會的「一線通管家易」提供一對一的個人居家照顧服務，包含陪診等，其需求顯著上升。現有的四項主要服務，包括陪診、上門照顧、復康治療和清潔。全年度服務時數由2022/23年度的約7.4萬小時，倍增至2025/26年度的約16萬。其中復康治療的需求增長最為明顯，服務時數由2022/23年度的約3,700小時，增加三倍至2025/26年度的約1.5萬小時。

由2022/23年度至2025/26年度3年間，一線通管家易總服務時數增加了約116%，陪診服務增加了約60%、上門照顧服務增加了約114%、復康治療增加了約300%、上門清潔服務增加了約167%。協會認為，數字反映照顧者支援的需求愈發強烈。