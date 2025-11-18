天文台料今晚市區跌至15度　長者安居協會提醒可用「洋蔥式」穿衣

天文台今日（11月18日）清晨6時發出特別天氣提示，指受強烈東北季候風影響，本港天氣顯著轉涼。天文台署理助理台長謝淑媚早上接受電台節目訪問時表示，今日稍後時間會有微雨，晚上市區氣溫將跌至15度，新界再低一兩度。她又指雖然本港冬季氣溫有長期上升趨勢，但寒冷日數會維持在約9日至17日的正常水平。



她表示，長者可用「洋蔥式」穿衣方法，分吸汗、保暖、及防風防水三層；是最聰明的穿衣方法。



一股寒潮3月尾來襲，天文台在3月29日發出寒冷天氣警告，為歷來在同一季度最遲發出。（資料圖片/黃浩謙攝）

謝淑媚在港台節目《千禧年代》中表示，今日凌晨已有一道冷峰來襲，後有東北冬候風。天文台預測今日多雲，間中有陽光，稍後會有微雨。她又說，今晚市區氣溫將跌至只有15度，新界會再低一、兩度，整體氣溫下跌6度至10度；未來兩天市區氣溫預計會降至14度，且風勢會轉強，會出現和緩清勁的偏北風。謝淑媚稱，明日初時會有一、兩陣微雨，隨後天氣將逐漸轉為乾燥。

謝淑媚續說，隨着全球氣候變化，香港冬季氣溫亦有長期上升趨勢，整體趨勢顯示今年本港冬季氣溫大機率會在正常至偏高水平，但間中會有因受東北季候風的影響而寒冷的日子，正常冬季寒冷日數維持在9日至17日之間。

她續稱，要留意日與日之間的變化亦會較大，因此雖然今年寒冷日數應該亦會維持在正常值。她最後指，天文台已提醒，由於北風較強，風寒效應會變得更加明顯，大風會更易帶來身體熱能，建議市民不要在大風中逗留太久。

天文台預測，本港今日（11月18日） 多雲，天氣顯著轉涼，有一兩陣微雨。日間氣溫徘徊在20度左右，稍後逐步下降至晚上市區最低約15度，新界再低一兩度。（李家傑攝）

另外，長者安居協會行政總裁王虹虹在同一節目說，隨着天氣轉涼，長者求助有所增加。協會已預留足夠人手以維持24小時服務中心。上周該會已主動致電長者慰問，如以往一樣，當進入冬季，或流感高峰時時，便會致電長者，至今已致電8萬名長者，提醒他們添衣，注意禦寒。她亦稱，去年冬季，一線通平安鐘共收到14萬宗求助；有8,600個個案因冷跌倒至骨折、需送往急症室，預計今年情況亦會差不多。

免疫力較低人士、長者及長期病患一旦染上流感，有機會引致較嚴重的併發症。

王虹虹提醒長者要特別注意保暖，因為長者皮下脂肪不足，並且多有慢性呼吸病或心血管疾病，如哮喘等，容易受到低溫影響而病發。她建議長者用「最聰明」的「洋蔥式」穿衣法，內層穿首吸汗衣物，中層衣物用作保暖，最外層則選擇防風、防水衣物。

她亦提醒長者，無論是在室內還是戶外，走路都不宜過急；即刻因更冷而留在家中，亦應多運動，以促進血液循環，減少寒冷感。最後，她建議長者在出門前，可利用平安鐘查詢當日天氣，或留意電視、電台關於天氣的消息，以便及時了解天氣變化。