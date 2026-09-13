iPhone 18 Pro預購｜數百人信用卡遭盜用　蘋果為何不設3DS認證？

蘋果公司Apple上周六（12日）晚上8時，開放預購最新iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max手機，隨後大批網民在社交平台指疑遭詐騙或被盜信用卡，多間銀行提到有為網上交易提供3-D Secure（3DS）額外認證服務，惟是否採用由商戶決定。



3DS是甚麼？香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，若商戶啟用3DS的話，用戶在完成輸入信用卡資料凖備付款時，系統會以短訊形式向其發送6位數字或8位數字密碼，需正確填寫才可付款。他指，設定3DS後，交易需額外耗時30秒至一分鐘，估計蘋果公司無設定是因想壓縮交易時間。



蘋果Apple9月12日晚上8時，開放預購最新iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max手機。

iPhone 18Pro、iPhone 18 Pro Max 、iPhone Duo售價、規格、性能比較（Apple官網截圖）

只寫信用卡號碼、有效日期已不能提供足夠保護

大批訂購新手機的網民昨日及今日（12日及13日）在社交平台發文指，收到滙豐銀行、恒生銀行、渣打銀行發出的信用卡收款短訊，惟未能成功預購，疑遭遇詐騙或被盜信用卡，警方昨今接獲超過七百人報案，涉款總額1,470萬元，最大一宗涉及11.4萬元。多間銀行回覆查詢指，交易若未經授權，持卡人毋須承擔，並提到有為網上交易提供3-D Secure（3DS）額外認證服務，惟是否採用由商戶決定。

方保僑指，若商戶有為網上交易申請3DS的話，用戶在完成輸入信用卡資料凖備付款時，系統會以短訊形式向其發送6位數字或8位數字密碼，用戶正確輸入號碼才能完成付款。他指出，系統要求用戶填寫信用卡號碼、有效日期等資料僅屬第一重保護，以往已能提供足夠保護，惟現時有太多信用卡資料外洩、非法盗用等情況，以致需用上3DS。

KOL司徒夾帶收到恒生銀行發出的最少6個短訊。（司徒夾帶FB圖片）

也有其他搶購的市民收到恒生銀行發出短訊。（受訪者提供截圖）

方保僑：是次信用卡被盗僅用於預購交易 料蘋果公司無損失

方保僑表示，消費者無法自行設定使用3DS服務，需由商戶決定。3DS認證服務耗時30秒至一分鐘，他估計蘋果公司為壓縮交易時間，因而無設3DS，「咁每一個交易多一分鐘，或者㩒錯一次重頭做過，咁佢咪有可能捐損失咗個交易。」不過，他指，是次信用卡被盗僅用於預購交易，仍未出貨，形容蘋果公司無損失。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片/夏家朗攝）

至於需否立法強制商戶提供3DS，方保僑則指，若商戶未啟用網上交易3DS驗證，一旦發生信用卡盜用，需承擔全部損失責任，認為決定權應交由商界。