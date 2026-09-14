逾700人疑遭盜卡買iPhone　議員：發售商如停認證安全標準不恰當

蘋果公司Apple上周六（12日）晚開放預購最新iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max手機，警方表示於9月12日至13日接獲超過700人報案，指懷疑其信用卡被盜用於網上購買智能電話。選委界立法會議員吳傑莊今（14日）指，事故或涉及發售商在平衡客戶體驗後，選擇關閉額外驗證保護機制（3DS），令信用卡在無需第三方認證下，仍能進行交易。他又指「3DS」設有指引，如果交易商完全沒有採用任何安全標準，則屬不恰當。



吳傑莊呼籲擁有大量市民數據的公司，要好好保護數據庫。（黃浩謙攝）

立法會議員吳傑莊在電台節目《千禧年代》稱，一般情況下，當市民在網上填寫信用卡資料後，供應商或發送一次性密碼，以進行第三方認證提高安全，相關過程通常需時30至40秒。他表示，該過程會增加客戶排隊時間，相信發售商在平衡資料安全及客戶體驗後，選擇關閉額外驗證保護，導致信用卡在無需第三方認證下，仍能進行交易。

吳傑莊稱，3DS設有指引，包括發售商需就交易金額、交易地區等，有不同保護措施。他指，倘若交易商完全沒有採用任何安全標準，則屬不恰當。他呼籲擁有大量市民數據的公司，要好好保護數據庫。他並建議市民多加留意自己的信用卡交易信息，如發現不尋常交易，要馬上停用。