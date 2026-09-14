施政報告前瞻｜有報道指擬再推鼓勵生育組合拳　不與星洲鬥派錢

【施政報告2026】行政長官李家超將於周三（16日）發表香港首份五年規劃及本屆政府任期內最後一份《施政報告》。本港生育率低迷，去年出生人數更跌破3萬大關，兩萬元新生嬰兒獎勵金會否再延續成為焦點。《星島日報》引述消息指，當局會推出「組合拳」鼓勵生育措施，會推進扣稅及房屋等持續性措施，不會與新加坡鬥派錢。



行政長官李家超將於周三（16日）發表香港首份五年規劃及本屆政府任期內最後一份《施政報告》，會否再延續兩萬元新生嬰兒獎勵金成為焦點。（資料圖片/廖雁雄攝）

政府為鼓勵生育，於2023年推出為期三年的「新生嬰兒獎勵金」，期間在香港出生的嬰兒，父母其中一方為香港永久性居民，可領取一筆過2萬元現金獎勵。政府另推出多項房屋、稅務等措施來鼓勵生育，例如提高子女基本免稅額；育有3歲或以下幼兒的家庭，申請居屋或綠置居時享有優先選樓權等。

引消息人士指：星洲與港住屋制度不同 政策要切合本地家庭面對的問題

《星島日報》引述消息人士指，夫婦不敢生第二胎或因欠缺較大住屋、託兒及照顧等問題，認為並非兩三萬現金可以解決。新加坡政府多年來投放大量資源於生育上，惟生育率仍跌至歷史新低，該名消息人士表示，香港與新加坡的住屋、福利及勞工制度均不相同，不能只看對方「派多少」，更要看哪些措施最切合本地家庭真正面對的問題。

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報道提到，政府較傾向透過住房、扣稅及公共服務等方式，降低家庭實際開支，尤其住屋屬年輕人組織家庭的重要考慮。新生嬰兒獎勵金推出3年，至今派出逾15億元，擔心會形成經常性承擔。

政府未來整體方向是沿着「多管齊下、精準施策」推進，並非與其他地方比較誰的支票較大，而是從家庭整個生育和養育過程，逐項減低障礙。