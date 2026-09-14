移民顧問涉借錢內地申請人買債券　以申請本地投資移民　案件開審

移民顧問公司盈富顧問，涉向資金不足的內地申請人借貸，讓他們認購1000萬元上市公司債券，讓他們能申請資本投資的入境計劃，以向入境事務處騙取香港居留簽證。盈富顧問東主及內地申請人，今（14日）在區域法院否認控罪，案件開審（DCCC 273/2025&DCCC 1010/2025）。



開案陳詞指，涉案申請人因資金不足，獲借貸認購債券，他們簽署文件，日後會以低至數元賣出面值1000萬元的債券。



5名被告：談智鳴，50歲，盈富顧問(大中華)有限公司(盈富顧問)前唯一董事兼股東，苏大杰是盈富廣東辦公室的顧問；另3人：李菊、魏新文及張萍萍，是內地申請人，3人各否認1項串謀詐騙罪；談否認11項串謀詐騙罪，苏否認2罪。案發在2013至2024年。

首被告談智鳴。(陳曉欣攝)

被告李菊。(陳曉欣攝)

被告蘇大杰。(陳曉欣攝)

被告張萍萍。(陳曉欣攝)

控方開案陳詞指，談智鳴是盈富顧問(大中華)有限公司的董事，盈富是投資移民顧問公司，向中國內地居民提供顧問服務；苏大杰是盈富廣東辦公室的顧問。

計劃需擁有不少於1000萬港元淨資產

入境處在2003年推行的資本投資者入境計劃，讓資本投資者來港居留。申請人須在提出申請前兩年擁有不少於市值1000萬港元的淨資產，以及獲入境處原則上批准其申請後六個月內，滿足持續投資要求，方准在香港居留兩年。申請人在連續通常居於香港或符合持續投資要求達7年後，可分別申請成為香港永久居民，或無條件在香港逗留。

11人稱購買1千萬元中國天化工債券

本案被告在內的11名內地申請人，先後在2013年至2015年申請投資移民，他們都訛稱認購了上市公司中國天化工集團有限公司（CZC）發行的債券，合共1000萬元，成功獲准留港。苏曾提議借款予申請人認購債券。

該11人並無足夠資金

控方指，11人都各自與CZC簽訂協議，表示會認購1000萬元債券，惟他們實際上沒有1000萬元資金，需要接受談、談母、苏及CZC前主席等人提供的資助，金額由500萬至逾900萬不等。CZC在申請人認購債券後的19天內，會將整期債券（8-10年）的累積總利息一次過預付給談等人，金額高達高達債券本金的75%。此外，CZC亦會在債券認購4天內向談控制的公司支付11.11%中介佣金。

9人曾簽文件指CZC可低價贖回債券

其中9名申請人簽署了文件，指示CZC預付債券累積總利息，並同意喺在債券到期時，讓CZC以低至2、3元至400萬元贖回面值1000萬港元的債券。

談警誡下曾認借錢予資金不足的內地客

被告在2024至2025年被廉署拘捕，談在警誡下承認，他借款予資金不足的內地客認購CZC債券，從中獲取回佣。控方將依賴共謀者原則舉證，除了其中2條控罪。